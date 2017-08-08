Из-за перекрытия улицы в Киеве произошли стычки

В воскресенье в Украине прогнозируют грозы, ливни и даже град

Еще один банк в Украине может прекратить работу

"На улице Братиславской начались схватки. Полиция и Нацгвардия оттесняет людей с проезжей части. Есть задержанные", - сообщается на странице КиевИнформ в Facebook.

В столице между местными жителями, перекрывшими вечером во вторник улицу Братиславскую, и правоохранителями начались столкновения, есть задержанные.

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