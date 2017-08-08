08.08.2017
Из-за перекрытия улицы в Киеве произошли стычки
Источник: КорреспонденТ.net
В столице между местными жителями, перекрывшими вечером во вторник улицу Братиславскую, и правоохранителями начались столкновения, есть задержанные.
"На улице Братиславской начались схватки. Полиция и Нацгвардия оттесняет людей с проезжей части. Есть задержанные", - сообщается на странице КиевИнформ в Facebook.
Ранее сообщалось, что местные жители перекрыли улицу Братиславскую из-за ночного захвата кооперативной парковки утром 8 августа.
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