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13.08.2018

Из-за санкций США. Рекордное падение турецкой лиры

Источник: Корреспондент.net

Турецкая лира стримительно дешевеет и обновляет исторические минимумы на фоне ухудшения отношений Турции с Соединенными Штатами.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне призвал граждан продавать доллары и золото. Он также предложил главным торговым партнерам, в том числе Украине, перейти на расчеты в нацвалюте.

Обесценивающаяся турецкая лира потянула за собой и другие валюты. Центробанк Турции 13 августа объявил о мерах по защите финансовой стабильности.Корреспондент.net рассказывает подробности.

 

США уронили лиру

Национальная валюта Турции обвалилась до исторического минимума на прошлой неделе. 10 августа американский доллар можно было купить за 6,47 лиры. Максимальное падение с открытия торгов составило 14 процентов.

13 августа исторический минимум был вновь обновлен: после начала торгов утром в понедельник курс лиры к доллару достигал 6,9 - курс турецкой валюты упал еще на восемь процентов. 

Затем турецкая лира снова рекордно упала по отношению к доллару. Ее курс обновил очередной исторический минимум 7,13 лиры за доллар.

Только с начала недели курс лиры снизился примерно на 20 процентов, а за последние 12 месяцев - более чем на 40 процентов, отмечает Wall Street Journal.

Причинами падения курса турецкой лиры стали растущие политические и экономические противоречий с США. Отношения вновь обострились 1 августа, когда американский Минфин ввел санкции против турецких министра юстиции Абдулхамита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу.

Причинами введения первых санкций США против члена НАТО стало нежелания Анкары выпустить арестованного в Турции американского пастора Эндрю Брансона, подозреваемого в связях с заговорщиками, причастными к госперевороту.

Вслед за введениями санкций США приняли экономические меры против Турции, повысив вдвое пошлины на поставки турецких алюминия и стали.

"Пошлины на алюминий составят 20 процентов, 50 процентов - на сталь. Наши отношения с Турцией сейчас нехорошие!", - объявил о введении мер президент США Дональд Трамп.

 

Последствия для всего мира

Падение лиры негативно отразилось на валютах и других развивающихся стран. Во время торгов в понедельник курс ранда ЮАР на короткое время тоже опустился примерно на десять процентов до минимума за два года.

Также курс доллара превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года. До сих пор основными факторами, тянущими рубль вниз, были санкции США и покупки Банком России валюты для российского Минфина.

Как отмечают аналитики, это связано с тем, что ситуация в Турции вынуждает инвесторов уходить с развивающихся рынков.

Параллельно доллар продолжает укрепляться относительно евро. 10 августа евро упал до самого низкого уровня за последний год по отношению к доллару США. Падение евровалюты составило 0,6 процента - за нее давали чуть больше 1,14 доллара.

Как пишет CNN, поскольку лира имеет влияние на неурегулированные мировые рынки, акции европейских банков подвергаются особому давлению из-за опасений относительно подверженности кредиторов Турции.

Европейский Центробанк уже выразил беспокойство по поводу рисков для испанского банка BBVA, итальянского Unicredit и французского BNP Paribas - в связи с тем, что у них есть крупные операции в Турции, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

При этом в обзоре Goldman Sachs говорится, что "с фундаментальной точки зрения" дальнейшие последствия должны быть ограниченными.

"Если мы и продолжим наблюдать эти последствия на рынках с лучшими фундаментальными индикаторам, мы скорее будем там искать возможности инвестиций, чем в самой лире", - говорится в аналитическом отчете.

 

Как Турция спасается

Вслед за началом колебаний курса национальной валюты Эрдоган призвал турецких граждан срочно покупать лиру. Позднее он пообещал избавиться от доллара в проведении внешнеторговых операций с рядом экономических партнеров - Украиной, Китаем, Ираном и Россией.

По словам президента Турции, если страны Европы захотят избавиться от "оков" доллара, то Анкара готова перейти и с ними на аналогичные расчеты в торговле.

Турецкий Центробанк 13 августа объявил о мерах по защите финансовой стабильности страны. Регулятор для ликвидации угрозы банкам принял решение обеспечить финансовые организации необходимой ликвидностью за счет своих резервов.

Кроме того, ЦБ открыл для банков возможность получить валютные кредиты сроком на один месяц. Одновременно лимит банковских гарантий в иностранной валюте для операций с турецкой лирой был повышен почти в три раза - с 7,2 миллиарда евро до 20 миллиардов.

При определенных условиях ЦБ разрешил превышать лимит валютных резервов для частных банков, установленный на уровне 50 миллиардов долларов..

Кроме финансовых мер по спасению нацвалюты, меры по защите финансовой стабильности страны начали принимать и турецкие правоохранительные органы. Прокуратура Анкары в понедельник, 13 августа, начала официальное следствие в связи с охватившим страну финансовым кризисом.

 

По словам главы МВД Турции Сулеймана Солу, которые приводит Reuters, силовики будут принимать "необходимые меры" для борьбы с аккаунтами в соцсетях, которые распространяют "провокационную" информацию, ослабляющую курс лиры.

По его словам, следователи уже выявили 346 аккаунтов, публиковавших записи об обвале лиры.

Кроме того, собственное расследование начало и Управление по расследованию финансовых преступлений.

"MASAK начало расследование в отношении физических и юридических лиц, которые распространяют фальшивые новости, такие, как, например, новость о том, что государство вмешается и конвертирует иностранную валюту на счетах в турецкие лиры", - сказали в Минфине Турции.

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