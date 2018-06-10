Из-за украинского самолета ночью по тревоге подняли истребители ВВС Венгрии, - СМИ

Источник: Українські новини

В связи с тем,что украинский самолет нелегально пересек территорию Венгрии,были подняты истребители.

Как пишет Мукачево.net со ссылкой на венгерские СМИ, инцидент произошел ночью на украинском-венгерской границе в районе пункта пропуска "Лужники - Берегшурань".

По официальной информации венгерских военных, около полуночи они зафиксировали небольшой самолет, который пересек воздушное пространство Венгрии без согласования с соответствующими органами этой страны.

Сразу же была объявлена тревога, проинформированы соответствующие органы безопасности НАТО и приведены в готовность воздушные силы Венгрии. Более того, даже были подняты в воздух истребители Saab JAS 39 Gripen (шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения).

После ряда маневров, уточняют венгерские военные, самолет, прибывший из Украины, покинул воздушное пространство Венгрии.

Не исключено, что это очередной контрабандный самолет, которым закарпатские дельцы отправляют в ЕС все что угодно - сигареты, нелегалов и другие запрещенные товары.