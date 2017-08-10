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10.08.2017

Из-за жары в Киеве ожидают метеорологическую дымку

Источник: КорреспонденТ.net

В столице по состоянию на 10 августа наблюдаются погодные условия, которые способствуют накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха (метеорологической дымке). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской госадминистрации.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, жаркая погода и уровень загрязнения (с возможной тенденцией к дальнейшему росту) сохранятся до конца текущей недели, что может привести к образованию метеорологической дымки.

В течение 9-10 августа превышение максимальных значений ПДК (предельно допустимой концентрации) оксидом углерода зафиксировано в 1- 2,6 раза в районах Бессарабской площади, Демеевской площади, площади Победы, Оболонского проспекта, улиц Академика Стражеско, Довженко и Скляренко.

Сейчас Главным управлением Госпродпотреблужбы в городе Киеве осуществляются контрольные замеры воздуха для определения наличия в воздухе концентрации вредных веществ. О результатах исследований будет сообщено дополнительно.

В КГГА напоминают, что в такой период следует ограничить пребывание на солнце, избегать длительного пребывания на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок. По возможности, использовать в быту и на рабочих местах системы кондиционирования и очистки воздуха.

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