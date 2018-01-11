Избирательный подход и оскорбление чувств верующих: На священнослужителей Запорожской епархии УПЦ МП завели уголовное дело

Источник: 112.ua

Правоохранители открыли уголовное производство в отношении Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), ОО "Союз православный "Радомир" и других лиц за разжигание национальной и религиозной вражды, что привело к стычкам в Запорожской области. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко в Facebook.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Представители Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата допустили выборочный подход к проведению религиозных обрядов, отдавая предпочтение тем, кто был крещен именно в УПЦ МП. Таким образом они оскорбили чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями.

Кроме того, подозреваемые осуждали общение представителей церкви на украинском языке, а также высказывались о единстве славянских православных народов под духовным наставничеством Русской православной церкви (РПЦ). Кроме того, среди прихожан распространялась информация о необходимости объединения Украины с Россией, с осуждением европейского направления, с критикой проведения АТО, а также с оправданиями действий РФ по отношению к Украине.

"С целью обеспечения быстрого и эффективного исследования обстоятельств, учитывая резонанс события, расследование по указанному уголовному производству поручено следственному отделу Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области под процессуальным руководством группы прокуроров прокуратуры Запорожской области. Досудебное расследование продолжается, сейчас проводятся первоочередные следственные действия", - написал спикер ГПУ.