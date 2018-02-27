Избран председатель Нацслужбы здоровья

Источник: Корреспондент.net

Победителем конкурса на должность председателя Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) стал заместитель генерального директора по вопросам стратегического развития компании Isida-IVF Олег Петренко.

В целом, к финальному этапу (собеседованию) конкурса на должность главы НСЗУ по результатам тестирования на знание законодательства, а также решения двух ситуационных задач было допущено четыре претендента.