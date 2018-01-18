Измаил оказался обесточен из-за непогоды

Источник: 112.ua

Город Измаил в Одесской области 18 января оказался полностью обесточен в связи с ухудшением погодных условий. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко.

В городе приостановлена работа всех котельных и насосных, а единственная линия электропередач, ведущая в город, не функционирует.

"Город обесточен по единственной линии 110 киловольт, которая идет из Арциза через Молдавию. В связи с этим отключено электроснабжение котельных и насосных. Работы по выявлению причин ведутся", - написал он.

Аналогичная ситуация наблюдается в населенных пунктах Килийского района. Как заявил глава местного районного совета Павел Бойченко, свет и вода есть только в поселке Вилково. Остальные населенные пункты либо частично, либо полностью обесточены.

"Большие проблемы в энергетике района. Много порывов деревьев и опор линий электропередач. Много аварийных отключений. Фактически все населенные пункты района за исключением г. Вилково частично или полностью обесточены. Принимаются меры по восстановлению подачи электричества в первую очередь на поселок СРЗ в г. Килия и социально важных объектов", - написал он на своей странице в Facebook.

Издание "Бессарабия.Информ" пишет, что в некоторых районах Измаила по состоянию на вторую половину дня четверга постепенно начинает возвращаться тепло и восстанавливается электроснабжение, о чем сообщают местные жители в социальных сетях. В других обесточенных населенных пунктах также ведутся работы по нормализации подачи воды и тепла.

В пресс-службе Одесской ОГА заявили, что без света остались 136 населенных пунктов. Над восстановлением подачи электроснабжения работают ремонтные бригады.