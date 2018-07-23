Измена в Роскосмосе. Ученый "слил" НАТО гиперзвук

Источник: Корреспондент.net

В России 74-летнего ученого, сотрудника Роскосмоса, арестовали по делу о госизмене - его подозревают в передаче секретной информации о гиперзвуковых технологиях разведке одной из стран НАТО.

По статье о госизмене ему грозит до 20 лет лишения свободы и крупный штраф. Обвиняемого могут освободить от уголовной ответственности, если он добровольно поможет органам госбезопасности. Однако ученый отрицает обвинения.

Новая госизмена в Роскосмосе

20 июля ФСБ провела обыски в головном институте Рокскосмоса - Центральном научно-исследовательском институте машиностроения, который, помимо прочего, занимается разработками в сфере ракетостроения.

Силовики также посетили кабинет директора исследовательско-аналитического центра организации Дмитрия Пайсона. Через сутки он подал заявление об увольнении. Обыски в кабинете Пайсона проходили из-за того, что он поддерживал дружеские связи с подозреваемыми. Сам он проходит по делу о госизмене как свидетель.

23 июля Коммерсант сообщил, что 74-летний научный сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев был арестован Лефортовским судом Москвы после того, как ФСБ заявила о причастности ученого к передаче одной из стран НАТО секретной информации о гиперзвуковых технологиях.

По словам правозащитника, подследственный в настоящее время содержится в одиночной камере, поскольку находится под карантином.

Кудрявцеву предъявлены обвинения в "передаче закрытой информации о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, одной из стран НАТО".

"Впоследствии эти сведения предоставлялись для изучения спецслужбам Североатлантического альянса", - сказал собеседник газеты.

Сам подследственный обвинения не признает. В ЦНИИмаше информацию о ходе дела пока не комментируют, в Роскосмосе ограничились лишь тем, что подтвердили факт ареста ученого.

Работа Кудрявцева в ЦНИИмаше была напрямую связаны с закрытой тематикой "гиперзвуковых потоков", использовавшихся в том числе в оборонных проектах.

Утечки чувствительной информации из института уже случались: так, в 2015 году был арестован глава Научно-технического центра аэрогазодинамики Владимир Лапыгин, проработавший в структурах ЦНИИМаша свыше 40 лет.

По версии следствия, он передал китайским разведчикам секретный программный комплекс, позволяющий рассчитывать аэродинамические характеристики гиперзвуковых летательных аппаратов.

Его приговорили к семи годам строгого режима. Кудрявцев - один из 23 ученых, подписавших в феврале 2017 года открытое письмо президенту РФ с просьбой о помиловании Лапыгина.

Гиперзвуковое оружие

Российский президент Владимир Путин в ходе прямой лини заявил, что у России есть "уникальное" новейшее оружие. Среди них - гиперзвуковая ракета Кинжал и гиперзвуковой планер Авангард.

Россия утверждает, что Кинжал будет иметь радиус действия три тысячи километров, если будет запускаться с борта сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 и две тысячи километров, если будет запускаться с истребителя-перехватчика МиГ-31К.

По словам Путина, Авангард оборудован гиперзвуковым планирующим крылатым блоком для прорыва систем ПРО. Он идет к цели как огненный шар, температура поверхности которого составляет 1600-2000 градусов Цельсия. Радиус действия - шесть тысяч километров.

В РФ заявляют, что для поражения управляемого боевого блока потребуется не менее 50 противоракет SM-3, что "делает ПРО США бессмысленной".

В прошлом месяце Washington Post писала, что Китай и Россия обгоняют США в создании гиперзвукового оружия, которое может в течение одного-двух часов нанести удар в любой точке земного шара.

Столкнувшись с угрозой проигрыша на этом отрезке гонки вооружений, Пентагон в приоритетном порядке взялся за разработку гиперзвуковой ракеты, поскольку Соединенные Штаты сегодня сталкиваются со все более серьезными вызовами со стороны сверхдержав.

ВВС США недавно объявили, что передали компании Lockheed Martin контракт стоимостью почти один миллиард долларов на проектирование и строительство гиперзвукового летательного аппарата.

А компания Boeing сообщила, что вложит средства в британскую фирму, занимающуюся производством современных двигательных установок, которые смогут приводить в движение гиперзвуковой летательный аппарат.

Гиперзвуковые ракеты, как и обычные, летят очень быстро, как минимум в пять раз быстрее скорости звука, то есть от полутора до восьми километров в секунду. Благодаря такой скорости они малозаметны, и обнаружить их удается редко.

В отличие от баллистических ракет, которые летят по фиксированной - следовательно, предсказуемой - траектории, гиперзвуковые ракеты могут маневрировать, поэтому защититься от них очень сложно.