Найти

23.07.2018

Измена в Роскосмосе. Ученый "слил" НАТО гиперзвук

Источник: Корреспондент.net

В России 74-летнего ученого, сотрудника Роскосмоса, арестовали по делу о госизмене - его подозревают в передаче секретной информации о гиперзвуковых технологиях разведке одной из стран НАТО.

По статье о госизмене ему грозит до 20 лет лишения свободы и крупный штраф. Обвиняемого могут освободить от уголовной ответственности, если он добровольно поможет органам госбезопасности. Однако ученый отрицает обвинения. 

 

Новая госизмена в Роскосмосе

20 июля ФСБ провела обыски в головном институте Рокскосмоса - Центральном научно-исследовательском институте машиностроения, который, помимо прочего, занимается разработками в сфере ракетостроения.

Силовики также посетили кабинет директора исследовательско-аналитического центра организации Дмитрия Пайсона. Через сутки он подал заявление об увольнении. Обыски в кабинете Пайсона проходили из-за того, что он поддерживал дружеские связи с подозреваемыми. Сам он проходит по делу о госизмене как свидетель.

23 июля Коммерсант сообщил, что 74-летний научный сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев был арестован Лефортовским судом Москвы после того, как ФСБ заявила о причастности ученого к передаче одной из стран НАТО секретной информации о гиперзвуковых технологиях.

По словам правозащитника, подследственный в настоящее время содержится в одиночной камере, поскольку находится под карантином.

Кудрявцеву предъявлены обвинения в "передаче закрытой информации о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, одной из стран НАТО".

"Впоследствии эти сведения предоставлялись для изучения спецслужбам Североатлантического альянса", - сказал собеседник газеты.

Сам подследственный обвинения не признает. В ЦНИИмаше информацию о ходе дела пока не комментируют, в Роскосмосе ограничились лишь тем, что подтвердили факт ареста ученого.

Работа Кудрявцева в ЦНИИмаше была напрямую связаны с закрытой тематикой "гиперзвуковых потоков", использовавшихся в том числе в оборонных проектах.

Утечки чувствительной информации из института уже случались: так, в 2015 году был арестован глава Научно-технического центра аэрогазодинамики Владимир Лапыгин, проработавший в структурах ЦНИИМаша свыше 40 лет.

По версии следствия, он передал китайским разведчикам секретный программный комплекс, позволяющий рассчитывать аэродинамические характеристики гиперзвуковых летательных аппаратов.

Его приговорили к семи годам строгого режима. Кудрявцев - один из 23 ученых, подписавших в феврале 2017 года открытое письмо президенту РФ с просьбой о помиловании Лапыгина.

 

Гиперзвуковое оружие

Российский президент Владимир Путин в ходе прямой лини заявил, что у России есть "уникальное" новейшее оружие. Среди них - гиперзвуковая ракета Кинжал и гиперзвуковой планер Авангард.

Россия утверждает, что Кинжал будет иметь радиус действия три тысячи километров, если будет запускаться с борта сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 и две тысячи километров, если будет запускаться с истребителя-перехватчика МиГ-31К.

По словам Путина, Авангард оборудован гиперзвуковым планирующим крылатым блоком для прорыва систем ПРО. Он идет к цели как огненный шар, температура поверхности которого составляет 1600-2000 градусов Цельсия. Радиус действия - шесть тысяч километров.

В РФ заявляют, что для поражения управляемого боевого блока потребуется не менее 50 противоракет SM-3, что "делает ПРО США бессмысленной".

В прошлом месяце Washington Post писала, что Китай и Россия обгоняют США в создании гиперзвукового оружия, которое может в течение одного-двух часов нанести удар в любой точке земного шара.

Столкнувшись с угрозой проигрыша на этом отрезке гонки вооружений, Пентагон в приоритетном порядке взялся за разработку гиперзвуковой ракеты, поскольку Соединенные Штаты сегодня сталкиваются со все более серьезными вызовами со стороны сверхдержав.

ВВС США недавно объявили, что передали компании Lockheed Martin контракт стоимостью почти один миллиард долларов на проектирование и строительство гиперзвукового летательного аппарата.

А компания Boeing сообщила, что вложит средства в британскую фирму, занимающуюся производством современных двигательных установок, которые смогут приводить в движение гиперзвуковой летательный аппарат.

Гиперзвуковые ракеты, как и обычные, летят очень быстро, как минимум в пять раз быстрее скорости звука, то есть от полутора до восьми километров в секунду. Благодаря такой скорости они малозаметны, и обнаружить их удается редко.

В отличие от баллистических ракет, которые летят по фиксированной - следовательно, предсказуемой - траектории, гиперзвуковые ракеты могут маневрировать, поэтому защититься от них очень сложно.

Новости раздела
Мир
23.07.2018
В тюрьмах Греции удерживают более 160 украинцев
Омбудсмен Денисова призвала еврокомиссара Миятович содействовать освобождению украинцев из греческих тюрем.
Мир
22.07.2018
Уйти по-английски: Лондон пригрозил не заплатить ЕС за Brexit
Великобритания может отказаться от выплаты ЕС 29 млрд фунтов согласованных компенсаций
Мир
22.07.2018
Парламент Кубы одобрил проект новой Конституции
Кубинские депутаты единогласно поддержали конституционную реформу, которая предполагает строительство социализма в стране.
Мир
21.07.2018
В ЦРУ назвали отношения с Китаем холодной войной
Пекин ведет против Вашингтона холодную войну, заявил зампомощника главы отдела ЦРУ по Восточной Азии, отметив, что не имеет в виду отношения, которые раньше были между США и СССР.
Мир
21.07.2018
Иран угрожает блокировать Ормузский пролив из-за США
Аятолла Али Хаменеи поддержал идею о закрытии Ормузского пролива для поставщиков нефти. Через него идет экспорт Катара, Кувейта, Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирака.
Мир
21.07.2018
В Солсбери яд Новичок ищут в общественных туалетах
Парк, где расположены туалеты, пострадавшие от Новичка Чарли Роули и Дон Стерджес посещали во время прогулки.
Мир
21.07.2018
В Пентагоне поддержали идею пригласить Путина
В американском оборонном ведомстве приветствуют возможный визит президента РФ в США. Там также вспомнили о предыдущих визитах российского лидера.
Мир
20.07.2018
Референдум на Донбассе. Что Путин предложил Трампу
Американский лидер попросил российскую не обсуждать публично идею референдума на Донбассе и дать ему время все обдумать, сообщает Bloomberg.
Мир
20.07.2018
Путин впервые прокомментировал повышение пенсионного возраста
Президент РФ утверждает, что ему не нравится ни один из вариантов реформы по повышению пенсионного возраста. Вместе с тем он призвал "оперировать конкретными вещами и реальными, профессиональными прогнозами".
Мир
20.07.2018
ЕС сдержанно воспринял новый план Лондона по "Брекзиту"
Глава делегации ЕС констатировал, что в новом плане Терезы Мэй многие вопросы остаются открытыми. Правительство ФРГ с чувством обеспокоенности следит за переговорами по "Брекзиту".
Мир
20.07.2018
США не поддерживают референдум в Донбассе - Госдеп
Организация так называемого референдума в части Украины, которая не находится под контролем правительства, будет незаконной, заявили в Госдепе США.
Мир
19.07.2018
Медитация и сны о еде. Как дети выжили в пещере
В Таиланде прошла пресс-конференция со спасенными из пещеры в подростками, которых день назад выписали из больницы.
Мир
19.07.2018
Суд ООН требует у РФ отчета о решении по Меджлису
Россию обязали до 18 января 2019 года проинформировать о конкретно принятых шагах по выполнению приказа о снятии запрета деятельности Меджлиса.
Мир
19.07.2018
Трамп призвал реализовать "распространение ядерного оружия"
Трамп заявил, что с нетерпением ждет второй встречи с Путиным, чтобы "начать воплощать в жизнь многие вещи", в том числе и распространение ядерного оружия. Вероятно, президент США вновь "оговорился".
Мир
19.07.2018
ЕС готовит ответные меры на возможные новые пошлины США
Евросоюз предостерег Трампа от дальнейшей эскалации торгового конфликта между США и ЕС. В случае если США введут новые пошлины на автопродукцию из ЕС, последствия будут катастрофическими, предупредили в Брюсселе.
Мир
18.07.2018
Google получила рекордный штраф в Европе за монополизм
Это крупнейший антимонопольный штраф в истории ЕС
Мир
18.07.2018
Еще пять стран присоединились к санкциям ЕС против России
Страны будут обеспечивать соответствие их национальной политики принятому решению Совета ЕС
Мир
18.07.2018
Венгрия не будет участвовать в Договоре ООН о миграции
Будапешт утверждает, что разрабатываемый ООН документ противоречит здравому смыслу и интересам Венгрии. Венгрия не готова признать миграцию как одно из прав человека, подчеркнул глава МИД страны Петер Сийярто.
Мир
18.07.2018
Американский отставной генерал: Трамп должен был противостоять Путину
Россия уважает только силу, так что попытки Трампа ослабить НАТО - это ужасная ошибка, заявил в интервью DW бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес.
Мир
18.07.2018
В США подготовили законопроект против Nord Stream2
Законопроект призван ускорить утверждение экспорта сжиженного газа в Европу и вводит санкции против российских энергетических проектов.
Мир
18.07.2018
США больше не являются целью России - Трамп
США больше не являются целью РФ в плане ее вмешательства во внутренние американские дела, заявил Дональд Трамп.
Мир
17.07.2018
СБУ помогла турецким спецслужбам незаконно вывести из Украины оппозиционного к Эрдогану журналиста, - НСЖУ
Факт вывоза подтвердил НСЖУ коллега Юсуфа - журналист Юнус Ердогду.
Мир
17.07.2018
Экс-начальник московского управления СКР задержан по делу о взятке
Александра Дрыманова подозревают в незаконном получении 10 тысяч евро. Ранее Дрыманова обвинили в коррупции его подчиненные.
Мир
17.07.2018
ЕС обратился к России в годовщину крушения МН17
Могерини призвала власти РФ признать причастность к катастрофе и содействовать расследованию.
В тюрьмах Греции удерживают более 160 украинцев | Израиль отклонил идею России о зоне безопасности у Голанских высот