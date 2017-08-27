Израиль грозит прекратить финансировать ООН

Источник: КорреспонденТ.net

В ходе первого визита генсека ООН Антониу Гутерреша в Израиль ему будет заявлено, что Тель-Авив "не потерпит предвзятого отношения" к себе внутри организации. Об этом заявила замглавы МИД Израиля Ципи Хотовели, пишет газета Times Of Israel.

Она заявила, что ее страна добивается "разительной перемены" в отношении ООН к Израилю. "Мы хотим ощутимых перемен в том, как ООН относится к Израилю. Пришло время поставить этот вопрос в лоб", - сказала Хотовели.

Если ООН "не изменит существенным образом свое поведение, то она потеряет и поддержку, и финансирование" со стороны Израиля и других стран, отметила Хотовели.

По ее словам, США также сменили свою позицию и ясно дали понять, что больше не будут терпеть предвзятое отношение к Израилю и "тоже больше не будут платить".

Хотовели отметила, что дискуссия с Гутеррешем будет также сконцентрирована на укреплении миссии ООН в Ливане.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Гутерреш в ходе своего первого визита в Израиль и Палестину проведет переговоры с лидерами обеих сторон.

Генсек прибывает в Израиль сегодня с трехдневным визитом.