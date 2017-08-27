Найти

27.08.2017

Израиль грозит прекратить финансировать ООН

Источник: КорреспонденТ.net

В ходе первого визита генсека ООН Антониу Гутерреша в Израиль ему будет заявлено, что Тель-Авив "не потерпит предвзятого отношения" к себе внутри организации. Об этом заявила замглавы МИД Израиля Ципи Хотовели, пишет газета Times Of Israel.

Она заявила, что ее страна добивается "разительной перемены" в отношении ООН к Израилю. "Мы хотим ощутимых перемен в том, как ООН относится к Израилю. Пришло время поставить этот вопрос в лоб", - сказала Хотовели.

Если ООН "не изменит существенным образом свое поведение, то она потеряет и поддержку, и финансирование" со стороны Израиля и других стран, отметила Хотовели. 

По ее словам, США также сменили свою позицию и ясно дали понять, что больше не будут терпеть предвзятое отношение к Израилю и "тоже больше не будут платить".

Хотовели отметила, что дискуссия с Гутеррешем будет также сконцентрирована на укреплении миссии ООН в Ливане. 

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Гутерреш в ходе своего первого визита в Израиль и Палестину проведет переговоры с лидерами обеих сторон.

Генсек прибывает в Израиль сегодня с трехдневным визитом.

Новости раздела
Мир
27.08.2017
В США допустили, что ошиблись в оценке КНДР
Госдеп назвал провокацией очередные запуски ракет Северной Кореи.
Мир
27.08.2017
Адвокат Януковича обвинил Кобзона во лжи
Виктор Янукович живет в Ростове, а не в Подмосковье, как утверждает Кобзон, - заявил адвокат экс-президента.
Мир
27.08.2017
Карта Украины от Freedom House озадачила сеть
Freedom House обозначила на карте территории, а не страны, но пользователей удивила принадлежность Крыма и Донбасса.
Мир
26.08.2017
В Барселоне прошел марш против терроризма
Акцию возглавили премьер-министр Испании Мариано Рахой и король Филипп VI.
Мир
26.08.2017
В Москве проходит митинг за свободу интернета
На акцию пришли, по разным данным, от одной до двух тысяч человек.
Мир
26.08.2017
Украина пока не готова вступить в НАТО – Волкер
Спецпредставитель США считает, что в Украине необходимо провести реформы, перед тем, как встанет вопрос ее о присоединении к НАТО.
Мир
26.08.2017
Волкер: Украине не стоит возвращать ядерное оружие
При этом он отметил, что от России никто не ожидал нарушения суверенитета Украины.
Мир
26.08.2017
Глава МИД Германии: Началась холодная война 2.0
Для президентов Путина и Трампа важна, прежде всего, борьба и право сильного, отметил Габриэль.
Мир
26.08.2017
Саакашвили обвинил Украину и Грузию в сговоре
Политик считает, что Киев и Тбилиси ищут повод для его экстрадиции.
Мир
26.08.2017
Лукашенко копал в выходные картошку
Президент Беларуси собрал урожай картошки.
Мир
25.08.2017
Глава Samsung получил пять лет тюрьмы
Наследник империи Samsung Ли Чжэ Ён признан виновным в коррупции и злоупотреблении доверием.
Мир
25.08.2017
В Австралии студент избил битой преподавателя и сокурсниц
Молодой человек совершил нападение во время лекции.
В США допустили, что ошиблись в оценке КНДР | Военные учения РФ и Беларуси могут привести к агрессии – Волкер