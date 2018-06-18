Израиль могут лишить Евровидения-2019 - СМИ

Источник: Корреспондент.net

В Европейском вещательном союзе заявили, что Израиль может быть лишен права проводить международный конкурс Евровидение в 2019 году. Об этом сообщает издание ESC Today.

Ранее министр культуры и спорта Израиля Мири Регев потребовала от организаторов конкурса Евровидение-2019 строгого согласования трансляции с представителями власти.

"Это необходимо потому, что власти Израиля финансируют конкурс", - сказала Регев.

Отмечается, что в Европе недовольны такими требованиями. Они обвиняют Израиль в чрезмерной политизации музыкального конкурса.

Кроме того, организаторы конкурса недовольны планами провести масштабную реорганизацию телеканала Kan с целью полного распределения развлекательных и новостных программ

Также по словам организатора трансляций конкурса 1999 года Ахралия Гольдфингера, среди продюсеров Евровидения ведутся разговоры о переносе конкурса в Австрию.

Представители организации ЕВС, которые отвечают за проведение и трансляцию конкурса, также выдвигают свои опасения по поводу арабо-израильского конфликта.