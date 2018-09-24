Израиль обещал уничтожить. РФ поставит Сирии С-300

Источник: Корреспондент.net

Россия отправит в Сирию зенитно-ракетный комплекс С-300 в течение двух недель, от чего ранее воздерживалась, идя навстречу Израилю.

Российские власти пошли на этот шаг после того, как сирийские системы ПВО сбили военный самолет РФ Ил-20, пытаясь отбить атаку израильской авиации на Латакию.

Ответ на Ил-20

В Сирии в ночь на 18 сентября пропал российский самолет-разведчик Ил-20 с 15 военнослужащими на борту. Вскоре стало известно, что Ил-20 был сбит сирийскими ПВО.

Однако в России заявили, что инцидент произошел по вине Израиля - якобы прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии.

Президент России Владимир Путин назвал крушение российского самолета Ил-20 цепью случайных обстоятельств и пообещал в ответ "шаги, которые заметят все".

"Что касается ответных действий, то они будут направлены прежде всего на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирийской Арабской Республике. Это будут такие шаги, которые заметят все", - сказал Путин.

24 сентября глава Минобороны России Сергей Шойгу озвучил дальнейшие шаги "по наращиванию боевых возможностей сирийской системы противовоздушной обороны".

Так, сирийским вооруженным силам Россия в течение двух недель передаст зенитный ракетный комплекс С-300. Как завили в Минобороны РФ, он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 километров и одновременно поражать несколько воздушных целей.

Также, командные пункты сирийских соединений и воинских частей противовоздушной обороны будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские Вооруженные силы.

Кроме того, в прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории.

"Убеждены, что реализация данных мер охладит "горячие головы" и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим. В противном случае вынуждены будем реагировать в соответствии со складывающейся обстановкой", - сказал министр.

Израиль обещал сбивать С-300

"Подчеркну, в 2013 году по просьбе израильской стороны мы приостановили поставку в Сирию комплекса С-300, который был подготовлен к отправке, а сирийские военнослужащие прошли соответствующую подготовку. Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине", - заявил Шойгу.

В прошлый раз вопрос о поставке С-300 правительственным войскам Сирии вставал в апреле 2018 года, после ракетного удара США, Великобритании и Франции. Тогда министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что у Москвы больше нет моральных обязательств, не позволяющих поставлять вооружение Дамаску.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в апреле 2018 года предупредил, что Израиль будет уничтожать С-300, если они будут использованы против ВС Израиля.

"Для нас важно, чтобы оборонительное вооружение, которое русские передают Сирии, не применялось против нас", - сказал он.

Либерман указал, что в противном случае Израиль будет отвечать.

"Если кто-либо будет стрелять по нашим самолетам, мы его уничтожим", - прокомментировал он возможные поставки Дамаску российских ПВО.

После сообщений о передаче Сирии российских С-300 премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил Путину. Они обсудили произошедшее с учетом того, что представленная израильскими военными информация о действиях их авиации расходится с выводами российского Минобороны.

"Российская сторона исходит из того, что именно действия ВВС Израиля стали основной причиной трагедии", - говорится в сообщении Кремля.

Путин в разговоре с Нетаньяху "акцентировал", что принятые Россией решения по укреплению боевых возможностей сирийских сил ПВО "адекватны в сложившейся ситуации". Они направлены прежде всего на предотвращение потенциальной угрозы для жизни российских военных, подчеркнули в Кремле.

Доклады сторон по катастрофе

23 сентября Минобороны России представило свою версию хроники событий, приведших к крушению в Сирии самолета-разведчика Ил-20. Основные выводы не изменились: ответственность за гибель 15 российских военных несет Израиль.

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков обвинил израильскую сторону в преступной халатности и неблагодарности.

В ходе презентации Минобороны РФ также рассказало о шагах, сделанных Россией навстречу Израилю с момента начала российской операции в Сирии. Ответом стали "враждебные действия" израильских ВВС.

Он подчеркнул, что действия истребителей ВВС Израиля вечером 17 сентября осуществлялись в районе трасс захода на посадку на аэродром Хмеймим не только военных, но и гражданских пассажирских самолетов.

"Тем самым израильскими истребителями была создана прямая угроза любым пассажирским и транспортным самолетам, которые могли там оказаться в это время и стать жертвами авантюризма израильских военных", - заявил спикер Минобороны РФ.

СМИ обращали внимание на нестыковки по времени в отчетах российского министерства обороны.

Вечером 24 сентября Минобороны России представило новые данные - с индикаторов пункта боевого управления зенитной ракетной системы С-400 с авиационной базы Хмеймим.

"Данные уже не свидетельствуют, а доказывают, что вина за трагедию... целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности", - уточнил Конашенков.

Израиль вину не признал, возложив ответственность на сирийский режим, Иран и Хезболлу, чьи объекты, по утверждению израильской стороны, подверглись атаке. Израильтяне утверждали, что на момент, когда российский самолет попал под удар, F-16 уже вернулись домой.

20 сентября в Москву приезжала израильская делегация во главе с командующим ВВС Израиля генерал-майором Амикамом Норкином. Она привезла 40-страничный доклад, который был призван пролить свет на инцидент со сбитым над Средиземным морем российским самолетом-разведчиком Ил-20.

В докладе говорится, что сирийцы вели беспорядочный и неточный огонь - не удостоверившись, что в воздухе нет российских самолетов.

Израильские военные заявили, что система предупреждения конфликтных ситуаций с Россией в ту ночь cработала в соответствии с обычной процедурой - так же, как и при 200 аналогичных атаках Израиля на объекты в Сирии за последние два года.

Минобороны РФ заявляло, что получило предупреждение об авианалете лишь за минуту до его начала, однако в Израиле утверждают, что предупреждали значительно раньше.

Согласно докладу, после атаки вечером 17 сентября огонь открыли системы ПВО Сирии по всей стране и по всем направлениям, в том числе на юг, на восток и на запад, то есть в сторону моря - где и был сбит российский самолет.

Огонь велся более получаса с использованием десятков видов ракет; Ил-20 был сбит после залпа советской системы С-200.

До этого Сирия отвечала на израильские авианалеты несколькими ракетами, но с февраля каждая атака сопровождалась пуском десятков ракет. 10 мая, когда Израиль атаковал около 50 объектов в Сирии, в ответ было выпущено около 170 ракет.