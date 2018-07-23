Израиль отклонил идею России о зоне безопасности у Голанских высот

В ответ Лаврову Нетаньяху заявил, что Израиль не позволит иранским подразделениям, выступающим на стороне сирийского диктатора Башара Асада, приближаться и на 100 километров к Голанским высотам, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на неназванного представителя израильского правительства.

Нетаньяху назвал отношения с РФ "чрезвычайно важными"

Между тем Нетаньяху назвал "чрезвычайно важными" отношения между Израилем и РФ. Кроме того, он указал, что "высоко ценит заявления в отношении безопасности Израиля", которые были сделаны во время встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

Спустя две недели после встречи Нетаньяху с Путиным в Москве израильский премьер провел переговоры с Лавровым и начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым по проблеме сирийского конфликта, в частности, по вопросу присутствия иранских войск в Сирии. Во время встречи был также рассмотрен вопрос обеспечения безопасности вдоль границ Израиля, сообщил МИД РФ.