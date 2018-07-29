Израиль предотвратил прорыв морской блокады сектора Газа

"ВМС ясно дали понять судну, что оно нарушает блокаду и что любые гуманитарные грузы могут быть доставлены в сектор Газа через порт Ашдод. Операция закончилась без чрезвычайных инцидентов", - подчеркивается в заявлении израильских военных.

На борту "Аль-Ауды" ("Возвращение", al-Awda), входящей в состав пропалестинской "Флотилии свободы", находились активисты, моряки и правозащитники, включая профессора Исмаила Наза, главу малайзийской кампании по бойкоту Израиля. Два месяца назад судно вышло из датского порта Копенгагена. Оно несколько раз заходило в европейские гавани, расположенные по маршруту следования, а также участвовало в мероприятиях в поддержку так называемого "марша возвращения" палестинцев.

В конце мая 2010 года спецназ армии обороны Израиля захватил турецкое судно Mavi Marmara при попытке "Флотилии свободы" прорвать морскую блокаду сектора Газа. В результате столкновений тогда на борту судна были убиты девять турецких активистов, 30 пассажиров получили ранения. Конфликт привел к резкому охлаждению дипломатических отношений между Израилем и Турцией.