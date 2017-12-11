Израиль просит Украину признать Иерусалим столицей страны

Источник: Корреспондент.net

Депутаты кнессета обратились к министру иностранных дел Украины Павлу Климкину с призывом признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на почетное консульство Государства Израиль в Западном регионе Украины.

"Будем рады, если Украина сможет последовать примеру США и также принять это решение (о признании Иерусалима столицей Израиля - ред.), и восстановить историческую справедливость, ведь Иерусалим - столица еврейского государства в течение трех тысячелетий", - сказал депутат кнессета от партии "Ликуд" Давид Амсалем.

Отмечается, что Климкин, в свою очередь, подчеркнул, насколько важно уважать историческое и культурное наследие, и рассказал, что он был поражен своим последним визитом в Яд Вашем.

Также на встрече обсуждалась работа над соглашением о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.

"Сейчас заканчиваем соглашение и подпишем его или во время визита премьера Биньямина Нетаньяху в Украине, или во время нашего визита в Иерусалим", - сказал глава МИД Украины.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и поручил правительству начать подготовку к переносу туда посольства, которое ранее было в Тель-Авиве.