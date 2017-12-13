13.12.2017
Израиль сбил две палестинские ракеты
Источник: Корреспондент.net
В среду, 13 декабря, вооруженные силы Израв среду перехватили две ракеты, выпущенные по территории страны из Сектора Газа. Об этом сообщает Минобороны Израиля на своей странице в Twitter.
"ВВС Израиля успешно перехватили две ракеты, выпущенные из Сектора Газа в направлении Израиля", – говорится в сообщении.
Позже еще одна ракета упала на пустынной местности в районе Ашкелона. Другие подробности инцидента не сообщаются.
Местные СМИ отмечают, что ранее прозвучали сирены тревоги в районе города Сдерота, где живут около 25 тысяч человек. О пострадавших информации нет.
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