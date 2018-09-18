Израиль возложил ответственность за сбитый Ил-20 на режим Асада

По словам израильских военных, их истребители атаковали склад оружия на сирийской территории, которое находилось там на пути из Ирана в Ливан и предназначалось для группировки "Хезболлах". После этого сирийская армия открыла огонь из системы ПВО, не обратив внимание на присутствие российского самолета в воздухе. Израильские самолеты в тот момент уже были в своем воздушном пространстве.

У министерства обороны России другая версия событий. "Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", - сказал генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что Минобороны РФ оставляет за собой право на адекватные ответные действия в отношении Израиля, действия которого в военном ведомстве расценивают как провокационные и враждебные.

Позднее председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев возложил также часть ответственности за сбитый самолет за французских военных. В беседе с "Интерфаксом" он заявил, что Франция "усложнила воздушную обстановку, затруднив работу сирийских ПВО".