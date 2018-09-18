Израиль возложил ответственность за сбитый Ил-20 на режим Асада
Источник: DW
Израиль во вторник, 18 сентября, выразил сожаление в связи с гибелью российского экипажа самолета Ил-20 в Сирии. Однако власти указывают, что ответственность за инцидент несут сирийские военные, Иран и радикальное шиитское движение "Хезболлах".
У министерства обороны России другая версия событий. "Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", - сказал генерал-майор Игорь Конашенков.
Он подчеркнул, что Минобороны РФ оставляет за собой право на адекватные ответные действия в отношении Израиля, действия которого в военном ведомстве расценивают как провокационные и враждебные.
Позднее председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев возложил также часть ответственности за сбитый самолет за французских военных. В беседе с "Интерфаксом" он заявил, что Франция "усложнила воздушную обстановку, затруднив работу сирийских ПВО".