Израиль заявил о высылке турецкого консула из Иерусалима

Источник: Корреспондент.net

Израиль принял решение о высылке турецкого консула в Иерусалиме. Об этом со ссылкой на официального представителя МИД Израиля во вторник, 15 мая.

По словам представителя МИД Израиля, турецкому дипломату было предложено вернуться в Турцию "на некоторый период времени для проведения консультаций".

Как сообщается, до этого с аналогичной формулировкой власти Турции выслали из страны посла Израиля. Ему также было предложено "на некоторое время" провести консультации со своим руководством.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее выступил с критикой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинив его в поддержке движения ХАМАС.