Израильская полиция штурмовала мечеть Аль-Акса в Иерусалиме

Пожилых молящихся после обыска выпустили из здания мечети. Когда молодых людей задержали, молитва продолжилась.

В тот же день при протестах в секторе Газа на границе с Израилем, в которых, по данным израильской армии, участвовали около 7000 человек, были застрелены два палестинца и более двухсот ранены. Протестующие бросали в солдат камни и поджигали автомобильные шины.

В ночь на 27 июля скончался 31-летний израильтянин, на которого накануне напал палестинец с ножом в поселении Адам на Западном берегу реки Иордан. МИД Германии резко осудил это нападение, в результате которого еще два человека получили ранения. "То, что представитель ХАМАСа назвал это нападение "героическим актом", отвратительно - тем более, что оно льет воду на мельницу тех, кто не заинтересован в разрешении израильско-палестинского конфликта", - говорится в заявлении представителя германского внешнеполитического ведомства.

В ответ на этот теракт министр обороны Израиля Авигдор Либерман объявил, что на Западном берегу реки Иордан будут построены еще 400 домов еврейских поселенцев.