Израильские военные отрицают, что использовали российский Ил-20 как прикрытие

Источник: DW

Израильские истребители F-16 не использовали российский самолет-разведчик Ил-20 в небе над Сирией как прикрытие и в момент, когда он был сбит, находились в воздушном пространстве Израиля. Об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля (АОИ), обнародованном в воскресенье, 23 сентября, в ответ на обвинения Москвы, озвученные ранее в тот же день в ходе специального брифинга представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, который привел поминутную информацию о том, что происходило в небе над Латакией на основе данных радиолокационных средств.

Профильные специалисты в российских вооруженных силах "в полной мере, четко и предметно осведомлены" о деталях инцидента, отметили в АОИ. Эти подробности свидетельствуют о том, что "в указанном временном промежутке работал механизм исключения конфликтных ситуаций", задействовавшийся в последние два с половиной года, указывается далее в заявлении.

РФ может ограничить полеты над Сирией

Между тем газета Haaretz сообщила 23 сентября, что ответные действия России на инцидент с Ил-20 в Сирии могут привести к ограничению зоны полетов ВВС Израиля над территорией страны.

Версия российской стороны

По версии Москвы, израильская сторона изначально проинформировала, что удары планируется нанести по цели на севере Сирии, однако в действительности атака была проведена в районе западной провинции Латакия. Как утверждают в российском Минобороны, израильские F-16 видели российский самолет, находились в одном районе с ним в течение 10 минут и намеренно прикрылись им от зенитных ракет сирийской системы ПВО.

Российский Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии вечером 17 сентября. Москва возложила ответственность за случившееся на израильскую сторону, однако в Израиле вину не признают и обвиняют Сирию. В Армии обороны Израиля заявляют, что сирийские батареи ПВО вели беспорядочный огонь в этом районе, когда израильские самолеты уже покинули зону операции.

Министр обороны России Сергей Шойгу пообещал, что Россия не оставит действия Израиля без ответа.