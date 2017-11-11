Известная картина Малевича из музея Германии оказалась подделкой

Источник: Українські новини

В музее Германии картина художника-авангардиста Казимира Малевича "Черный прямоугольник, красный квадрат" оказалась подделкой.

Заявляется, что несколько десятилетий фальшивых шедевров Малевича висели в музеях Германии. Полотно "Черный прямоугольник, красный квадрат" с 2015 года находилось в музее изобразительных искусств федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия в Дюссельдорфе.

По данным издания, после двух независимых экспертных оценок картина, стоимость которой оценивали в сумму от € 50 до € 80 млн, была признана качественной подделкой 1970-х. По итогам лабораторных исследований оказалось, что картина, которую датировали 1915 годом, скорее всего, была создана в период с 1972 по 1975 годы. Среди всего прочего эксперты провели радиоуглеродный анализ полотна, который показал, что картина содержит гораздо больше радиации, чем объекты, созданные до 1950 года.