Известные телеведущие канала "1+1" приобрели часть медиахолдинга

Источник: Українські новини

Медиахолдинг "1+1 Media Group" передал 7,5% акций сотрудникам компании.

Об этом говорится в сообщении медиахолдинга, передают Українські Новини.

"11 мая 2018 "1+1 медиа" сообщила об изменении структуры собственности. Отныне 7,5% будет принадлежать сотрудникам компании", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, акции компании были переданы Элле Белостокской, Юрию Горбунову, Ольге Василевской-Смаглюк, Ирине Демченко, Юлии Жмакиной, Александру Загороднему, Артему Ковалеву, Ольге Кошеленко, Ольге Кашпор, Алле Мазур, Александру Моторному, Иванне Найде, Софье Наливайко, Елене Несмиян, Роберту Опаленику, Светлане Павелецкой, Ярославу Пахольчуку, Сергею Попову, Наталье Раевской, Руслану Сеничкину, Ольге Слисаренко, Максиму Сухенко, Лидии Таран, Анне Ткаченко, Александру Ткаченко, Максиму Шиленко, Марии Чмиль и Станиславу Ясинскому.

Как сообщали Українські Новини, в июле прошлого года генеральный директор медиахолдинга "1+1 Media Group" Александр Ткаченко сконцентрировал 22,4% акций "1+1 продакшн" (владеет 30% ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1").

В состав совладельцев "1+1 продакшн" также вошли 26 физлиц с долей по 0,1% среди которых, в частности сотрудники "1+1 Media Group".

Контроль над "1+1 продакшн" остается за кипрской компанией "Каддоа Лимитед", которая владеет 75% акций компании.

В состав "1+1 Media Group" входят 7 телеканалов - "1+1", "2+2", "ТЕТ", "Плюсплюс", "1+1 International", "УНИАН ТВ" и "Бигуди", а также информационно-новостные площадки ТСН.ua, "УНИАН", "Главред.info" и международный ресурс Ukraine Today, а также веб-сайты "Телекритика" и "Дуся".

Кроме того, структура группы включает производственный департамент "1+1 продакшн", отвечающий за создание собственного и адаптацию международного контента для группы.