Известный политолог рассказал, как Путин делает "красивую картинку" из войны в Сирии

Источник: Апостроф

Заявление президента РФ Владимира Путина о выводе российских войск из Сирии является частью предвыборной кампании, а не реальным намерением.

Об этом заявил российский политолог Андрей Пионтковский.

"Он уже третий раз говорит о том, что войска выводятся. Я человек немолодой и хорошо помню афганскую авантюру. Там тоже войска пять раз торжественно выводились после выполнения поставленных задач. Так что до окончательного вывода еще очень далеко. Тем более, он объявил, что там остаются российские базы, сохраняется их присутствие и так далее", - говорит политолог.

По его словам, война в Сирии не слишком популярна в российском обществе.

"Война за тридевять земель не очень популярна в обществе. Он сейчас идет на выборы и спешит заявить, что уже одержал победу и как бы война закончилась. Торжественным маршем там солдаты отправляются на родину, и это хорошая картинка во время предвыборной кампании", - сказал Пионтковский.