Известный тенор Кастроново впервые посетил Украину и "зажег" львовскую публику

Источник: Корреспондент.net

В рамках фестиваля LvivMozArt Украину впервые посетил американский певец Чарльз Кастроново, которого называют одним из лучших лирических теноров современности. С ним и с его украинской партнершей по сцене Зоряной Кушплер после их совместного гала-концерта, действительно "порвавшего" зал Львовской оперы пообщались журналисты, сообщает "НВ".

"Моцарт существенно повлиял на меня, я всегда его любил. Часто говорят, что Моцарт помогает тебе оставаться чистым, потому что здесь невозможно скрыться, слышны любые проблемы с голосом, и ты чувствуешь себя незащищенным", - сознался Кастроново.

Своими чувствами о Моцарте поделилась и Зоряна Кушплер.

"Последние мои выступления в конце сезона - это был Вагнер. Вернуться от такого драматического театра (это даже не опера, а полноценная драма) к "легкому", невесомому Моцарту, являющемуся совсем другой музыкой - это как прилететь с другой планеты", - сказала она.

При этом известный тенор рассказал, что работать на концерте ему гораздо сложнее, нежели петь в опере.

"Когда я действую на сцене, в костюме и в определенной роли, то мне легче поется. Потому что в этот момент ты не слишком думаешь о голосе, ты занят сценическими событиями. А во время концерта, если много двигаешься, это отвлекает. Поэтому во время концерта ты больше стоишь на одном месте, и больше концентрируешься на голосе, - сказал Кастроново.

При этом тенор констатировал, что очень хорошо себя чувствовал на концерте благодаря своей команде.

"У нас на концерте сложилась очень хорошая группа, почти семья, - сознался тенор.

Кастроново отметил, что впервые посетил Украину, в частности Львов, где проходит LvivMozArt. Артист сознался, что остался в полном восторге от нашей страны, от ее красот, от львовской публики и украинской еды. И пообещал вернуться сюда снова.

"Я ем, наверное, слишком много здесь, и мне очень подходит сало. За эти три дня во Львове я, наверное, набрал три килограмма, но мы уезжаем отсюда, следовательно, я спасусь" (смеется).