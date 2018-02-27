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27.02.2018

Известный журналист указал на странности и нестыковки в польском законе против украинских националистов

Источник: Апостроф

Известный журналист Виталий Портников считает польский закон об Институте национальной памяти непродуманным и содержит спорные моменты.

"Мне вообще трудно понять, почему поляки так не продумали свой закон и по отношению к Израилю, и по отношению к Украине. Потому что не было никаких возражений, что концентрационные лагеря, которые находились в Польше, нельзя называть польскими, их можно называть немецкими. Даже немцы соглашаются, министр иностранных дел Зигмар Габриэль поддержал это", - говорит журналист.

Также он указывает на странный подход в отношении польской нации и украинских националистов.

"Но что понимать под понятием "польская нация", когда речь идет о непричастности к преступлениям нацизма? Что вызвало такую ярость в Израиле – что польскую нацию нельзя обвинять в преступлениях против евреев, вместе с тем другая статья узаконивает, что нельзя отрицать преступления украинских националистов против евреев. Там нельзя обвинять, тут нельзя отрицать. Очень странный подход", - говорит Портников, добавляя, что в законе стоило вести речь о "польском государстве".

По мнению журналиста, не совсем корректно называть этот документ законом "против бандеризма".

"Мы часто называем этот закон "против бандеризма". Я этого не понимаю. Там же говорится не об Организации украинских националистов или УПА, там говорится об украинских националистах в целом, причем не только во времена Второй мировой войны, а в 1925-1955 годы. И что значит "украинский националист"? Я – тоже националист по убеждениям. Я считаю таковым каждого, кто выступал за самостоятельную, независимую украинскую государственность на этнических землях украинского народа", - поясняет он.

Журналист отмечает, что украинские националисты в то время могли считать польское государство оккупантом части Западноукраинской народной республики и что Польша нарушила свои обязательства по международному арбитражу, который признал, что территория ЗУНР – это территория Польши, но она должна получить автономию в связи с большим количеством украинского населения.

"Можем ли мы акцептировать вооруженную борьбу с властью с позиции 21 века? Вероятно, мы должны ее осуждать. Но с точки зрения начала 20 века это были обычные действия людей, которые хотели своей национальной государственности и боролись против тех, кого они считали оккупантами", - говорит Портников.

В данном контексте он также отмечает, что Степан Бандера и Роман Шухевич были учениками польского национализма.

"Поляки должны осознавать, что их национализм породил два больших течения, с которыми они сейчас столкнулись – это сионизм, потому что он был создан выходцами из Польши, которые учились в польских школах на польских учебниках, и украинский национализм. Это все ответвления польского национализма", - говорит журналист.

 

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