Javelin прекратили обстрелы из танков - Порошенко
Источник: Корреспондент.net
После поставки в Украину американских противотанковых ракетных комплексов Javelin на Донбассе прекратились обстрелы из танков. Об этом в четверг, 10 января, заявил президент Петр Порошенко в ходе визита в Ровненскую область.
Он отметил международную поддержку Украины от санкций и помощи в подготовке военных специалистов на полигонах до поставки вооружения, констатировав, что поставка Javelin в Украину стала символичной и эффективной.
Президент добавил, что украинская армия сейчас способна достойно противостоять более многочисленному противнику и продолжает наращивать свою силу.
Он заверил, что в 2020 году украинские Вооруженные силы будут полностью способны действовать по стандартам НАТО.
Напомним, в начале марта Пентагон объявил, что Украина получит противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin на общую сумму $47 млн, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним. В конце апреля стало известно, что Украина уже получила это оружие.
При этом спецпредставитель США по Украине Курт Волкер ранее уверял, что это оружие не будет использовано на Донбассе.
В октябре в Генштабе заявили, что военные научились пользоваться американскими ПТРК, но в бою они еще не применялись.