Javelin прекратили обстрелы из танков - Порошенко

По словам президента, танкисты противника отказываются выезжать на позиции после того, как Украина получила американские ПТРК. "Это чрезвычайный психологический эффект от поступления Javelin на вооружение Вооруженных сил Украины", - сказал Порошенко.

Он отметил международную поддержку Украины от санкций и помощи в подготовке военных специалистов на полигонах до поставки вооружения, констатировав, что поставка Javelin в Украину стала символичной и эффективной.

Президент добавил, что украинская армия сейчас способна достойно противостоять более многочисленному противнику и продолжает наращивать свою силу.

Он заверил, что в 2020 году украинские Вооруженные силы будут полностью способны действовать по стандартам НАТО.

Напомним, в начале марта Пентагон объявил, что Украина получит противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin на общую сумму $47 млн, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним. В конце апреля стало известно, что Украина уже получила это оружие.

При этом спецпредставитель США по Украине Курт Волкер ранее уверял, что это оружие не будет использовано на Донбассе.

В октябре в Генштабе заявили, что военные научились пользоваться американскими ПТРК, но в бою они еще не применялись.