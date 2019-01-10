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10.01.2019

Javelin прекратили обстрелы из танков - Порошенко

Источник: Корреспондент.net

После поставки в Украину американских противотанковых ракетных комплексов Javelin на Донбассе прекратились обстрелы из танков. Об этом в четверг, 10 января, заявил президент Петр Порошенко в ходе визита в Ровненскую область.

По словам президента, танкисты противника отказываются выезжать на позиции после того, как Украина получила американские ПТРК. "Это чрезвычайный психологический эффект от поступления Javelin на вооружение Вооруженных сил Украины", - сказал Порошенко.

Он отметил международную поддержку Украины от санкций и помощи в подготовке военных специалистов на полигонах до поставки вооружения, констатировав, что поставка Javelin в Украину стала символичной и эффективной.

Президент добавил, что украинская армия сейчас способна достойно противостоять более многочисленному противнику и продолжает наращивать свою силу.

Он заверил, что в 2020 году украинские Вооруженные силы будут полностью способны действовать по стандартам НАТО.

Напомним, в начале марта Пентагон объявил, что Украина получит противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin на общую сумму $47 млн, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним. В конце апреля стало известно, что Украина уже получила это оружие.

При этом спецпредставитель США по Украине Курт Волкер ранее уверял, что это оружие не будет использовано на Донбассе.

В октябре в Генштабе заявили, что военные научились пользоваться американскими ПТРК, но в бою они еще не применялись.

 

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