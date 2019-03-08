К 8 марта Google подготовил дудл с мощными словами великих женщин

Источник: Українські новини

К Международному женскому дню 8 марта, компания Google подготовила мотивирующий дудл с цитатами великих женщин.

"С Международным женским днем в 2019 году! Открой для себя мощные слова женщин со всего мира и их воплощение в жизнь!" - говорится в сообщении Google.

Отметим, праздник 8 марта был основан как пролетарский феминистский праздник Международный день женщин-работниц. Начинался как социалистический политический праздник. Праздник является общим для культур преимущественно стран бывшего Советского Союза.

В 1977 году, по советской инициативы, день получил статус международного - и по решению Организации Объединенных Наций полностью называется Международный день борьбы за права женщин и международный мир.

День стал символом феминизма и антисексизма. В некоторых странах, в которых отмечается 8 марта, женщины получают подарки и цветы. Этот жест многие феминистки считают неуместным, поскольку день должен привлечь внимание к гендерному неравенству.