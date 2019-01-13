К горящему химзаводу в Калуше не пускают людей

Источник: Корреспондент.net

На химическом заводе Карпатнефтехим в Калуше Ивано-Франковской области, где происходит факельное горение пирогаза, охрану общественного порядка обеспечивают полицейские. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в воскресенье, 13 января.

"На месте задействованы 50 полицейских под руководством начальника ГУНП в Ивано-Франковской области Владимира Голубоша. Привлечены руководители районного отдела, следователи и группы реагирования патрульной полиции. Они обеспечивают охрану общественного порядка и не допускают приближение людей и транспорта к месту происшествия",- говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на заводе происходит факельное горение пирогаза. Запрещено тушить, осуществляется охлаждение соседних зданий.