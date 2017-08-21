Найти

21.08.2017

К нам едет Пентагон. Что означает визит Мэттиса

Источник: КорреспонденТ.net

На День Независимости в Украину приедет министр обороны США Джеймс Мэттис. Он главный гость парада, который запланирован в Киеве на 24 августа.

Мэттис говорит, что его визит подчеркнет приверженность США стратегическому партнерствус Украиной.

Но в Киеве надеются и на более конкретные результаты визита: расширение военной помощи или предложение новых решений для Донбасса.

Большой гость

Мэттис в Киеве проведет встречи с президентом Петром Порошенко и своим украинским коллегой Степаном Полтораком.

"Во время этих встреч министр вновь заверит наших украинских партнеров в том, что США по-прежнему твердо привержены цели восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укрепления стратегического оборонного партнерства между нашими двумя странами", - сказано в сообщении Пентагона.

Посол Украины в США Валерий Чалый отметил, что предстоящий визит главы Пентагона является "настоящим дружеским жестом" от стратегического партнера Украины ко Дню Независимости.

Также Мэттис до этого посетит 21 августа Иорданию, 23 августа – Турцию, где встретится с высшим руководством стран.

"Я собираюсь пойти на парад там в День независимости, и я планирую встретиться с президентом Порошенком и министром обороны Полтораком, и подчеркнуть нашу приверженность стратегическому партнерству и нашу поддержку их суверенитета и территориальной целостности и дать советы по наращиванию потенциала своих сил", - сказал сам Мэттис.

Глава Пентагона напомнил, что приоритет в решении украинских проблем отдается дипломатическим методам, отметив, что вместе с ним Киев посетит спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Как и во многих других местах в мире, сейчас я поддерживаю дипломатическое руководство, усилия госсекретаря Тиллерсона, чтобы работать с нашими союзниками по НАТО и Украиной и продолжать настаивать на выполнении Россией обязательств по минским соглашениям. И это включает немедленное прекращение огня, вывод тяжелого оружия и беспрепятственный доступ наблюдателей ОБСЕ", - добавил министр обороны США.

Миссия Волкера

Волкер приедет в Киев сразу после первой встречи с помощником президента РФ Владислава Суркова, на которой они обсуждали перспективы урегулирования на Донбассе.

В Украине на миссию Волкера возлагают большие надежды, ведь фактически сейчас ситуация в зоне АТО зашла в тупик.

Сурков остался доволен первой встречей с Волкером.

"Мы согласились, что текущая ситуация на юго-востоке Украины не может устраивать ни конфликтующие стороны, ни внешние силы, содействующие урегулированию", – сказал помощник президента РФ по итогам переговоров.

По словам Суркова, "дискуссия велась в тоне взаимного уважения и заинтересованности, честно, серьезно, без иллюзий и предвзятости".

"Приверженность минским соглашениям под сомнение не ставилась: обе стороны предложили свежие идеи и новаторские подходы по их реализации", – заверил он.

"Договорились о продолжении совместной работы. Определили темы для следующей встречи. Согласились с тем, что мирный процесс и на политическом треке, и в сфере безопасности может и должен идти быстрее", – сказал он.

"Хорошая встреча", – подытожил Сурков.

Волкер должен был узнать у Суркова, готова ли РФ делать шаги в сторону решения конфликта на Донбассе, сообщает издание "WSJ".

О “свежих идеях и новаторских подходах”, которые они придумали с Сурковым, Волкер и сможет рассказать украинским властям 24 августа.

Что с оружием?

Визит Мэттиса в Украину состоится на фоне того, что Пентагон и Госдепартамент стремятся получить одобрение от Белого дома планов снабжения Украины противотанковыми ракетами и другими видами оружия.

“Мэттис как министр обороны США и боевой офицер на переговорах с руководством Украины, скорее всего, будет обсуждать именно вопросы военного сотрудничества”, - считает замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц георгий Тука.

По его мнению, не стоит, конечно, ожидать, что уже завтра произойдет что-то конкретное.

“Но надеюсь, речь будет идти о том, чего мы так давно ждем – поставках в Украину американского вооружения оборонительного характера. Механизм предоставления такого оружия требует тщательного обсуждения. Полагаю, что поставку летального оборонительного вооружения из США все же одобрят, несмотря на различные запугивания, в том числе со стороны России. Это вряд ли сразу и коренным образом разрешит военный конфликт. Но в целом, может положительным образом сказаться на ситуации на Донбассе”, - говорит Тука.

То, что шансы на предоставление Украине вооружения выглядят очень высокими, уверен и политолог Сергей Таран. “Об этом свидетельствует то, что США ни о чем так и не договорились с Путиным, никаких урегулирований нет, Запад выражает разочарование им, а люди из окружения Трампа начали выступать за предоставление Украине летального оружия. Пока единственным, кто сомневается в этом, является сам Трамп. Окончательное решение за ним. Но по крайней мере те, кто едет в Украину – выступают за. Пентагон уже подготовил план предоставления Украине оружия. Поэтому шансы на самом деле очень высоки”, - отмечает политолог.

 

Новости раздела
Мир
21.08.2017
Великое затмение: США погрузились во тьму
Солнечное затмение наблюдали в 14 штатах.
Мир
21.08.2017
Суд Москвы отказался арестовывать турбины Siemens в Крыму
Предварительные слушания по делу назначены на 18 сентября
Мир
21.08.2017
В Варшаве умер известный польский писатель и сценарист Януш Гловацкий
Мировую мировую известность Гловацкий получил благодаря театральным пьесам
Мир
20.08.2017
Трамп выступит с обращением к народу и военным США
Американский лидер сделает объявление по ситуации в Афганистане и Южной Азии.
Мир
20.08.2017
В Швейцарии упал самолет, трое погибших
Самолет потерпел крушение в горном районе.
Мир
20.08.2017
В Крыму советника минздрава РФ убило молнией
Российский чиновник погиб в Судаке.
Мир
20.08.2017
Эрдоган – главе МИД Германии: Знай свое место
Президент Турции в резкой форме раскритиковал министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля.
Мир
20.08.2017
Fitch повысило рейтинг Греции
Эксперты Fitch Ratings такой шаг объясняют постоянным экономическим ростом Греции.
Мир
19.08.2017
Во Франции срочно эвакуировали вокзал
В городе Ним эвакуировали вокзал из-за вооруженного человека.
Мир
19.08.2017
Раввин Барселоны посоветовал евреям уезжать из Испании
Растет угроза со стороны радикального крыла многочисленной исламской общины, заявил Меир Бар-Хен.
Мир
19.08.2017
Волкер обсудит Украину в Минске, Вильнюсе и Киеве
Представитель Госдепартамента США присоединится к главе Пентагона во время его визита в Украину на День Независимости.
Мир
19.08.2017
Глава Пентагона приедет в Украину 24 августа
Джеймс Мэттис встретится с президентом Украины и министром обороны страны в День Независимости.
Великое затмение: США погрузились во тьму | Найдено тело журналистки с частной подводной лодки