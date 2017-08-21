К нам едет Пентагон. Что означает визит Мэттиса

Источник: КорреспонденТ.net

На День Независимости в Украину приедет министр обороны США Джеймс Мэттис. Он главный гость парада, который запланирован в Киеве на 24 августа.

Мэттис говорит, что его визит подчеркнет приверженность США стратегическому партнерствус Украиной.

Но в Киеве надеются и на более конкретные результаты визита: расширение военной помощи или предложение новых решений для Донбасса.

Большой гость

Мэттис в Киеве проведет встречи с президентом Петром Порошенко и своим украинским коллегой Степаном Полтораком.

"Во время этих встреч министр вновь заверит наших украинских партнеров в том, что США по-прежнему твердо привержены цели восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укрепления стратегического оборонного партнерства между нашими двумя странами", - сказано в сообщении Пентагона.

Посол Украины в США Валерий Чалый отметил, что предстоящий визит главы Пентагона является "настоящим дружеским жестом" от стратегического партнера Украины ко Дню Независимости.

Также Мэттис до этого посетит 21 августа Иорданию, 23 августа – Турцию, где встретится с высшим руководством стран.

"Я собираюсь пойти на парад там в День независимости, и я планирую встретиться с президентом Порошенком и министром обороны Полтораком, и подчеркнуть нашу приверженность стратегическому партнерству и нашу поддержку их суверенитета и территориальной целостности и дать советы по наращиванию потенциала своих сил", - сказал сам Мэттис.

Глава Пентагона напомнил, что приоритет в решении украинских проблем отдается дипломатическим методам, отметив, что вместе с ним Киев посетит спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Как и во многих других местах в мире, сейчас я поддерживаю дипломатическое руководство, усилия госсекретаря Тиллерсона, чтобы работать с нашими союзниками по НАТО и Украиной и продолжать настаивать на выполнении Россией обязательств по минским соглашениям. И это включает немедленное прекращение огня, вывод тяжелого оружия и беспрепятственный доступ наблюдателей ОБСЕ", - добавил министр обороны США.

Миссия Волкера

Волкер приедет в Киев сразу после первой встречи с помощником президента РФ Владислава Суркова, на которой они обсуждали перспективы урегулирования на Донбассе.

В Украине на миссию Волкера возлагают большие надежды, ведь фактически сейчас ситуация в зоне АТО зашла в тупик.

Сурков остался доволен первой встречей с Волкером.

"Мы согласились, что текущая ситуация на юго-востоке Украины не может устраивать ни конфликтующие стороны, ни внешние силы, содействующие урегулированию", – сказал помощник президента РФ по итогам переговоров.

По словам Суркова, "дискуссия велась в тоне взаимного уважения и заинтересованности, честно, серьезно, без иллюзий и предвзятости".

"Приверженность минским соглашениям под сомнение не ставилась: обе стороны предложили свежие идеи и новаторские подходы по их реализации", – заверил он.

"Договорились о продолжении совместной работы. Определили темы для следующей встречи. Согласились с тем, что мирный процесс и на политическом треке, и в сфере безопасности может и должен идти быстрее", – сказал он.

"Хорошая встреча", – подытожил Сурков.

Волкер должен был узнать у Суркова, готова ли РФ делать шаги в сторону решения конфликта на Донбассе, сообщает издание "WSJ".

О “свежих идеях и новаторских подходах”, которые они придумали с Сурковым, Волкер и сможет рассказать украинским властям 24 августа.

Что с оружием?

Визит Мэттиса в Украину состоится на фоне того, что Пентагон и Госдепартамент стремятся получить одобрение от Белого дома планов снабжения Украины противотанковыми ракетами и другими видами оружия.

“Мэттис как министр обороны США и боевой офицер на переговорах с руководством Украины, скорее всего, будет обсуждать именно вопросы военного сотрудничества”, - считает замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц георгий Тука.

По его мнению, не стоит, конечно, ожидать, что уже завтра произойдет что-то конкретное.

“Но надеюсь, речь будет идти о том, чего мы так давно ждем – поставках в Украину американского вооружения оборонительного характера. Механизм предоставления такого оружия требует тщательного обсуждения. Полагаю, что поставку летального оборонительного вооружения из США все же одобрят, несмотря на различные запугивания, в том числе со стороны России. Это вряд ли сразу и коренным образом разрешит военный конфликт. Но в целом, может положительным образом сказаться на ситуации на Донбассе”, - говорит Тука.

То, что шансы на предоставление Украине вооружения выглядят очень высокими, уверен и политолог Сергей Таран. “Об этом свидетельствует то, что США ни о чем так и не договорились с Путиным, никаких урегулирований нет, Запад выражает разочарование им, а люди из окружения Трампа начали выступать за предоставление Украине летального оружия. Пока единственным, кто сомневается в этом, является сам Трамп. Окончательное решение за ним. Но по крайней мере те, кто едет в Украину – выступают за. Пентагон уже подготовил план предоставления Украине оружия. Поэтому шансы на самом деле очень высоки”, - отмечает политолог.