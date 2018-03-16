К посольству РФ в Киеве принесли голову свиньи

Источник: Корреспондент.net

В Киеве на улице напротив посольства Российской Федерации оставили голову свиньи. Соответствующее фото на своей странице в соцсети Facebook в пятницу, 16 марта, опубликовал Олег Богачук.

"16.03.2018. Киев. Посольство РФ", - говорится в подписи под фото.

Судя по снимку, к голове прикреплен документ. Его содержание неизвестно.