К продлению санкций ЕС против РФ присоединились Черногория, Албания, Норвегия и Украина

Источник: Українські новини

Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к продлению санкций Европейского Союза против 150 физических и 38 юридических лиц, причастных к действиям, нарушающим территориальную целостность Украины, до 15 сентября 2018 года. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС Федерики Могерини от имени Европейского Союза о согласовании некоторыми странами ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, а также страна Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в Европейское экономическое пространство, и Украина присоединяются к настоящему решению совета", - сказано в сообщении.

Отмечается, что указанные страны будут обеспечивать соответствие их национальной политики принятому решению Совета ЕС.

Европейский Союз, в свою очередь, принимает к сведению это обязательство и приветствует его.