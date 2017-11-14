К столице Зимбабве движутся танки, президенту поставили ультиматум

Источник: 112.ua

Вооруженные силы Зимбабве готовы "вмешаться" в случае, если власти страны не прекратят чистки в правящей партии. Об этом заявил командующий армией генерал Константин Чивенга, передает агенство AFP.

Командующий ВС Зимбабве призвал президента страны Роберта Мугабе прекратить увольнять ветеранов Зимбабвийского африканского национального союза в связи с тем, что на прошлой неделе Мугабе отправил в отставку вице-президента Эммерсона Мнангагву.

В свою очередь Мнангагва неоднократно вступал в конфликты с женой президента - Грейс Мугабе.

Отметим, 52-летнюю первую леди Зимбабве считают преемницей 93-летнего президента. В связи этим, возможно, президент пытается помочь жене зачистить оппозиционных политиков.

В то же время к столице африканской страны Хараре стягивают танки, они были замечены в 20 км от города, передает Reuters.

Отметим, что действия военных могут быть связаны с угрозой вмешательства армии в политический кризис в стране, которой уже 37 лет правит Роберт Мугабе