К ВНО по истории Украины не допустили 40 абитуриентов

Дальнейшая финансовая помощь от ЕС будет обусловлена как прогрессом в области предотвращения коррупции, так и тем, насколько Украина будет уважать демократические механизмы и верховенство закона.

Порошенко пообещал как можно скорее обсудить в "нормандском формате" введение миротворцев на Донбасс

Президент Украины рассказал, что знал о готовящемся покушении на журналиста и спецоперации силовиков.

Директор, находясь в собственном автомобиле, получил от коммерческой структуры 17 тысяч гривен в качестве "отката".

Повышения коснутся стоимости междугородних разговоров и звонков на мобильные номера. Разговоры по городу, как и прежде, не будут тарифицироваться.

По предварительным данным, во время происшествия никто не пострадал, транспортное средство быстро потушили.

Выпускники одной из школ в Днепре не на шутку испугались, когда во время школьной линейки их внезапно затянуло зеленым дымом.

Журналист говорит, что после покушения просидел всю ночь в морге. Приехавшая по вызову полиция не знала об операции, а жена была в курсе.

Только в прошлом году Украина провела государственные закупки в системе ProZorro на 500 миллиардов.

По данным СМИ, Госдепартамент пытается найти выход из конфликта Будапешта и Киева до саммита НАТО в июле.

Генпрокурор заявил, что подобная имитация убийства использовалась более 30 раз за последние два с половиной года.

Посол Украины в Венгрии объяснила партнерам потребность в проведении спецоперации по задержанию организаторов покушения на российского журналиста.

По итогам пяти месяцев отставание от плановых показателей сохраняется, однако наблюдается значительный прогресс по сравнению с прошлым годом.

Неизвестные люди в балаклавах с предметами, похожими на оружие, пытались ворваться в ТРЦ Магеллан, сообщил адвокат компании.

Сепаратисты выжигают дома жителей Южного, чтобы вынудить их покинуть поселок, сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий.

Пожар возник еще 28 мая и за два дня охватил территорию в 580 гектаров леса. К ликвидации пожара привлекли спасателей из шести областей.

Граждан возмутило то, что правоохранители намеревались эвакуировать избирательный участок в связи с анонимным сообщением о заминировании.

По данным Укргидрометцентра, на выходных в некоторых областях пройдут дожди, жара немного спадет.

Во время встречи стороны обсудили проблемы и угрозы на пути к установлению мира на Донбассе.

По качеству дорог Украина находится на уровне Мавритании, Мадагаскара, Гаити, Гвинеи, где асфальтовые покрытия не отвечают нынешним условиям эксплуатации дорог.

Зенитно-ракетные стрельбы и артиллерийские стрельбы на Азовском море будут продолжаться якобы все лето – до сентября.

Сотрудник полиции выстрелил в дебошира в Берлинском соборе. Сообщения о ранении одного полицейского не подтвердились.

С самого утра все избирательные участки в поселке Цебриково оказались "заминированы". А помощник нардепа устроил стрельбу.

В Вильнюсе стартовали ежегодные учения Saber Strike - 18 тысяч солдат, 19 стран, руководство осуществляют США. Среди целей отработка взаимодействия между размещенными на Балтике батальонами НАТО.

Президент Украины и король Испании отметили, что основными принципами, которые характеризовали двустороннее взаимодействие, всегда были дружба и взаимное уважение.

В 2017 году на топ-тройку производителей меда приходилось около 40% всего объема экспорта. В ценовом сегменте Украина конкурирует с Китаем, Вьетнамом, Аргентиной и Индией.

Произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га. К тушению привлечены 29 единиц техники и 126 человек.

Курс доллара на межбанке в продаже повысился на полкопейки до 26,165 грн/долл, курс в покупке также вырос на одну копейку – до 26,15 грн/долл.

На Донбассе с начала суток ранены два бойца

Минобразования начало переговоры с венгерской общиной в Украине об имплементации языковой статьи закона "Об образовании".

Венгерская община в Украине хочет, чтобы их дети учились по венгерским учебникам

У Украины есть возможности пройти цикл внешних выплат безболезненно даже без программы МВФ, но в этом случае повышаются риски для экономики, утверждает Дмитрий Сологуб.

У Билла Уоррена возник конфликт с неизвестным ему человеком, который в ходе инцидента несколько раз ударил его по лицу и руке.

Открытого огня нет, наблюдается тление двух ячеек лесной подстилки, травы, поваленных деревьев и пней, сообщили в ГСЧС.

Большинство людей из "расстрельного списка" – украинские журналисты, а также журналисты, которые выехали из России.

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики рекомендует Раде принять проект постановления №8343 о запрете трансляции Чемпионата мира по футболу-2018, который состоится в России.

В Украине могут запретить трансляцию Чемпионата мира по футболу-2018

20 участников внешнего независимого оценивания (ВНО) не смогли попасть в пункты тестирования из-за опоздания, еще 20 человек - из-за отсутствия документа, предусмотренного правилами допуска.

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