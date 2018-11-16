Кабмин даст Смеле кредит на отопление

Источник: Корреспондент.net

Властям Смелы для вхождения в отопительный сезон будет предоставлен краткосрочный кредит на 25 млн грн. Об этом сообщил вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко на заседании комиссии относительно предотвращения чрезвычайной ситуации в городе в четверг, 15 ноября.

"Премьер-министр инициировал предложение о предоставлении краткосрочной ссуды для города Смела в размере 25 млн с тем, чтобы пройти начало отопительного сезона, для подготовки процедур, которые помогут обеспечить функции поставки тепла", – сказал он.

Вице-премьер отметил, что в Украине работают все котельные, за исключением 20-ти, которые обслуживают Смелу.

В ходе заседания президент петр Порошенко поручил включить отопление в Смеле под его личное обязательство и ожидает от правоохранителей реакции на срыв отопительного сезона в городе.