Кабмин изменил устав Нафтогаза
Источник: Корреспондент.net
Кабинет министров после увольнения члена наблюдательного совета Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Стивена Хейсома и решения продлить контракт с Андреем Коболевым, внес изменения в устав НАК. Об этом в среду, 20 марта, сообщают Українські новини.
В частности, указано, что соответствующее постановление Кабмина принято 6 марта, а вступило в силу оно 20 марта, после публикации в официальном издании органов исполнительной власти Урядовий кур’єр.
Как следует из текста постановления, Кабмин может в исключительных случаях принимать обоснованные решения, обязательные к исполнению наблюдательным советом Нафтогаза.
Согласно внесенным изменениям в устав, правление, в частности его председатель, избирается без представления наблюдательным советом.