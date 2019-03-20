Кабмин изменил устав Нафтогаза

Источник: Корреспондент.net

Кабинет министров после увольнения члена наблюдательного совета Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Стивена Хейсома и решения продлить контракт с Андреем Коболевым, внес изменения в устав НАК. Об этом в среду, 20 марта, сообщают Українські новини.

В частности, указано, что соответствующее постановление Кабмина принято 6 марта, а вступило в силу оно 20 марта, после публикации в официальном издании органов исполнительной власти Урядовий кур’єр.

Как следует из текста постановления, Кабмин может в исключительных случаях принимать обоснованные решения, обязательные к исполнению наблюдательным советом Нафтогаза.

Согласно внесенным изменениям в устав, правление, в частности его председатель, избирается без представления наблюдательным советом.