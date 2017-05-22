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Кабмін ліквідував Санепідслужбу

Источник: Укроп news

22.05.2017

Кабінет Міністрів України ліквідував Державну санітарно-епідеміологічну службу через недоцільність її подальшого функціонування. На сьогодні виконання функцій ліквідованої служби забезпечують Міністерство охорони здоров’я, Держпраці та Держпродспоживслужба.
 
Про це свідчить постанова уряду від 29 березня №348.
 
"Кабінет міністрів України постановляє: 1. Відмінити рішення про реорганізацію Державної санітарно-епідеміологічної служби шляхом її приєднання до Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. 2. Ліквідувати Державну санітарно-епідеміологічну службу", – мовиться в документі.
 
Окрім того, уряд іншим рішенням поклав на Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів "завдання і функції з реалізації державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення та із здійснення контролю (нагляду) за дотриманням вимог санітарного законодавства (крім функцій з реалізації державної політики у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження) та у сфері гігієни праці та функцій із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників)".
 
Також було утворено комісію з ліквідації Державної санітарно-епідеміологічної служби. Її головою затверджено очільника Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимира Лапу.
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