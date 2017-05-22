Кабмін ліквідував Санепідслужбу

Украина

16.05.2017

Контактный бой: украинцам запретили доступ к российским соцсетям, телеканалам и сайтам

Президент Петр Порошенко своим указом вел санкции в отношении более 460 российских компаний и тысячи физлиц. Под запрет попали популярные российские соцсети – "ВКонтакте" и "Одноклассники", почтовый сервис Mail.ru, компании, предоставляющие антивирусное и бухгалтерское программное обеспечение и ряд телеканалов. Оказавшиеся под санкциями российские игроки рынка уже заявили, что их действия не угрожают информационной безопасности Украины. В то же время, украинские интернет-провайдеры говорят о невозможности выполнения решения властей и колоссальных затратах финансов и времени, которое оно за собой повлечет. Пострадают и сопутствующие сервисы и медиа, ориентирующиеся на аудиторию российских соцсетей. Для игроков рынка указ главы государства "прогремел как гром среди ясного неба". И не только для них. И представители профильных ассоциаций, и народные депутаты считают введение таких санкций недемократичными и сравнивают Украину с тоталитарными державами. О том, чем чреват для украинского рынка запрет властей и как он будет выполняться – в материале РБК-Украина.