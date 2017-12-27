Кабмин определил ответственных за биометрическую верификацию украинцев и иностранцев

Источник: 112.ua

Кабинет Министров ввел с 1 января 2018 года функционирование национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

Также Кабмин утвердил положение о национальной системе биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства.

Согласно ему, обработка персональных данных в системе, в том числе их хранение, осуществляется с соблюдением требованием закона "О защите персональных данных".

Субъектами национальной системы являются Государственная миграционная служба, Администрация Государственной пограничной службы, Национальная полиция, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел, заграничные дипломатические учреждения, Министерство инфраструктуры, Служба безопасности Украины, Служба внешней разведки и Министерство обороны.

Функционирование системы обеспечивает Миграционная служба, которая является распорядителем.

Биометрические данные (оцифрованные отпечатки пальцев рук, оцифрованное изображение лица) фиксируются субъектом системы с использованием рабочих станций (комплекс аппаратных и программных устройств) и вносятся в ведомственную информационную систему субъекта.

Субъекты системы отвечают за достоверность и своевременность внесения информации.

Для биометрической идентификации лица взаимодействие субъектов национальной системы осуществляется в форме запросов и ответов в виде набора данных, которые могут содержать информацию о: ФИО, дате рождения, поле, месте рождения, паспортном документе, биометрических данных, пересечении государственной границы и других сведениях.

Доступ к информации национальной системы предоставляется уполномоченным должностным и служебным лицам субъектов системы с использованием электронной цифровой подписи.