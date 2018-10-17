Кабмин отложил повышение цен на газ - СМИ

"Решение принято: продлить ПСО и цену газа до 27 октября", - сказал источник.

По его словам, данное решение было принято на заседании правительства в среду.

Таким образом, цена газа для поставок населению и ТКЭ до 27 октября останется на прежнем уровне - 4 942 гривен за тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов - 6 958 гривен за тыс. куб. м.

Между тем, другие СМИ называют свои сроки. Так, Интерфакс-Украина со ссылкой на свои источники пишет, что повышение цен отложили на две недели. А РБК-Украина сообщает о сохранении прежних цен без указания сроков.