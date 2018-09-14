Кабмин ожидает 1,3 трлн грн доходов в бюджете-2019

Источник: Корреспондент.net

Поступления в сводный государственный бюджет Украины в 2019 году ожидаются на уровне 1,293 трлн грн. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, представляя документ на внеочередном заседании правительства в Киеве в пятницу, 14 сентября.

"Рост доходов сводного бюджета на 130 млрд грн. Экономика растет, и бюджет тоже растет, и он будет равняться - 1 трлн 292,7 млрд грн", - отметил глава правительства.

В 2018 году правительство планирует доходы сводного госбюджета на уровне 1,155 трлн грн. По итогам восьми месяцев 2018 года доходы госбюджета составили 607,47 млрд грн, доходы местных бюджетов - 155,01 млрд грн.

Ранее Кабмин назвал основные показатели бюджета-2019. В частности, в следующем году, как ожидает правительство, экономика Украины вырастет на 3%, а инфляция составит не более 8%.