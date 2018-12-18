Кабмин подготовил новый пакет санкций за раскопки и мост в аннексированном Крыму

Источник: Українські новини

Кабинет Министров предлагает Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести санкции против ряда физических лиц, причастных к проведению незаконных археологических работ на объектах культурного наследия в аннексированном Крыму и к строительству моста через Керченский пролив.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передают Українськi Новини.

Согласно распоряжению, санкции применяются к ряду физических и юридических лиц, которые создают реальные или потенциальные угрозы национальным интересам Украины, нарушают интересы общества и государства, приводят к имущественным потерям, создают препятствия для полноценного осуществления гражданами Украины принадлежащих им прав и свобод.

В частности, предлагается ввести санкции против 23 физических лиц, которые были привлечены к проведению незаконных археологических поисковых работ на объектах культурного наследия или приняли участие в мероприятиях, направленных на легитимизацию незаконной оккупации Крыма; некоторых российских предприятий и компаний из стран Европы, обеспечивающих деятельность ООО "Титановые инвестиции" в Армянске: 14 юридических лиц, привлеченных к поставке материалов, оборудования и услуг для заводов оборонно-промышленного комплекса РФ на оккупированных территориях; некоторых юридических лиц, привлеченных к организации перевозок через порты "Темрюк", "Кавказ" и Керченский паромный переплав; некоторых физических лиц, которые являются руководителями или учредителями юридических лиц, привлеченных к незаконному строительству транспортного перехода через Керченский пролив.

Общее количество таких физ- и юрлиц не указано.