Кабмин подготовил санкции за выборы в Крыму

Источник: Корреспондент.net

Кабинет министров одобрил и внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению санкций к физическим лицам - гражданам иностранных государств, которые 18 марта 2018 года приняли участие в качестве международных наблюдателей в выборах президента России в аннексированном Крыму. Об этом говорится в сопроводительной информации к распоряжению правительства №129 от 6 марта.

"В частности, предложено на рассмотрение СНБО применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам - гражданам иностранных государств, которые 18 марта 2018 года приняли участие как так называемые "международные наблюдатели" в так называемых "выборах президента РФ", незаконно проведенных Россией на территории (аннексированных) Автономной Республики Крым и Севастополя", - говорится в документе.

При этом отмечается, что реализация данного решения "будет способствовать защите нарушенных интересов государства Украина".

Кроме того, как рассчитывают в правительстве, это "создаст предпосылки для свертывания пропагандистской деятельности указанных физических лиц и организаций, которые они представляют".