Кабмин повысил зарплату преподавателям

Как отметила глава ведомства Лилия Гриневич, за последние два года были повышены зарплаты педагогам - учителям и воспитателям в детсадах

"Однако ни одно из этих повышений не касалось преподавателей - научно-педагогических работников, которые работают в наших университетах. В этом году именно они получат наибольшее увеличение заработной платы - на 20%", - отметила Гриневич.

Кроме того, зарплаты других педагогических работников, как и остальных бюджетников, в следующем году вырастут на 9%.