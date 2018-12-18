18.12.2018
Кабмин повысил зарплату преподавателям
Источник: Корреспондент.net
Кабинет министров принял постановление, согласно которому с 1 января 2019 года зарплата научно-педагогических работников вырастет на 20%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины во вторник, 18 декабря.
Как отметила глава ведомства Лилия Гриневич, за последние два года были повышены зарплаты педагогам - учителям и воспитателям в детсадах
"Однако ни одно из этих повышений не касалось преподавателей - научно-педагогических работников, которые работают в наших университетах. В этом году именно они получат наибольшее увеличение заработной платы - на 20%", - отметила Гриневич.
Кроме того, зарплаты других педагогических работников, как и остальных бюджетников, в следующем году вырастут на 9%.
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