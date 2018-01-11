Кабмин повысил зарплаты учителям

Источник: 112.ua

Кабинет министров Украины повысил зарплату украинских учителей в среднем на 1,5 тыс. грн. Соответствующее решение правительство приняло на своем заседании 11 января. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".

В абсолютных цифрах показатель зарплат составит отныне 6,5–8,5 тыс. в месяц в зависимости от категории.

По словам премьер-министра Владимир Гройсмана, зарплата вырастет уже с января.

Он отметил, что это уже вторая волна увеличения зарплат.

"Мы уже с января повысим заработную плату украинскому учителю. Вы знаете, что в прошлом году, 2017, было принято решение, где мы повысили заработную плату учителям на 50%. В этом году украинский учитель получит в среднем еще плюс 1,5 тыс. грн", - подчеркнул он.

Также премьер дал поручение отработать вопрос увеличения зарплаты учителям, педагогам, тренерам, работающим в сфере внешкольного образования (музыкальные школы, ДЮСШ и т. д.).

Как отмечает министр образования и науки Лилия Гриневич, зарплата школьного учителя в января 2018 года должна составить 7 тыс. 600 гривен.

"Сегодня на заседании правительство приняло 2 постановления, регулирующие увеличение заработных плат для учителей. В частности, мы увеличили предельный размер надбавки для учителей до 30%", - рассказала Гриневич.

По данным ведомства, размеры максимальной надбавки педагогическим работникам увеличиваются от 20% до 30%. Также установлен нижний предел такой надбавки - не менее 5%.

Не менее 20% надбавки должны получать:

• учителя школ, в которых обучение в начальных классах осуществляется по стандартам Новой украинской школы;

• учителя украинского языка и литературы школ с обучением на языках национальных меньшинств.