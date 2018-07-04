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04.07.2018

Кабмин предложил МВФ компромисс по цене на газ

Источник: Корреспондент.net

Украина подготовила новый вариант достижения компромисса с Международным валютным фондом в переговорах о ценах на газ. Соответствующее предложение, которое предусматривает пакет шагов, выдвинул премьер-министр Владимир Гройсман. 

"В правительстве сейчас ждут реакции МВФ на этот вариант. По мнению экспертов, если в результате удастся достичь компромисса, то это будет победа благодаря жесткой принципиальной переговорной позиции премьера и гибкости в поиске вариантов ее реализации", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что с июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30 до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как премьер считает такое резкое повышение неоправданным.

Источник отметил, что за это время украинская сторона предложила МВФ уже не менее восьми вариантов изменения формулы цены на газ, в основе которых соблюдение в свое врем согласованных с Фондом принципов: содействие развитию свободного рынка газа и предотвращение восстановления коррупционных схем на разнице цен на газ, процветавших до 2016 года.

"Но в тех вариантах, которые предлагаются правительством, учитывается то, что уровень повышения цены, на котором настаивает МВФ, не подъемный для обычных граждан", - подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, в правительстве соглашались обсуждать незначительное поквартальное повышение цены на газ, которое не сильно отразилось бы на платежках граждан, а для наименее обеспеченных было бы вообще не ощутимым через механизм субсидий.

Также предлагалось уравнять цену газа для населения и промышленности, но населению установить так называемую льготную цену на определенный социальный объем потребления газа или дать отсрочку повышения цены, сказал источник.

Он добавил, что среди хороших вариантов было также предложение отнять цену транспортировки газа и в ценообразовании украинского газа ориентироваться на Hub0, а Hub+ применять только для импортного газа.

"Однако МВФ не соглашается ни на один из этих вариантов и продолжает выставлять Украине ультиматум: или поднятие цены на газ, или отказ от предоставления очередного транша, который нужен, в первую очередь, для обеспечения своевременного погашения внешних долгов. Но в то же время отказ же от обслуживания внешнего долга грозит для Украины подрывом международной репутации и ощутимой экономическим кризисом", – констатировал собеседник агентства.

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