19.10.2018
Кабмин решил забрать у Нафтогаза 90% прибыли
Источник: Корреспондент.net
Кабинет министров на заседании в пятницу, 19 октября, принял решение направить в бюджет 90% прибыли Нафтогаза. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
Это будет справедливо, ведь деньги вместо излишних зарплат и премий руководству компании будут в государственной казне, считает премьер.
Он также рассказал о шагах правительства, которые будут осуществлены для уменьшения коммунальных счетов граждан.
"Наша стратегическая задача - увеличивать собственную добычу газа. Она непростая, но мы доведем ее до логического результата... Другим нашим большим приоритетом остается энергоэффективность", - отметил Гройсман.
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