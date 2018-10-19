Кабмин решил забрать у Нафтогаза 90% прибыли

Источник: Корреспондент.net

Кабинет министров на заседании в пятницу, 19 октября, принял решение направить в бюджет 90% прибыли Нафтогаза. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

“Мы приняли решение, что 90% прибыли Нафтогаза будет возвращено в бюджет, а из бюджета направлено на потребность украинских граждан и украинского государства”, - сказал Гройсман.

Это будет справедливо, ведь деньги вместо излишних зарплат и премий руководству компании будут в государственной казне, считает премьер.

Он также рассказал о шагах правительства, которые будут осуществлены для уменьшения коммунальных счетов граждан.

"Наша стратегическая задача - увеличивать собственную добычу газа. Она непростая, но мы доведем ее до логического результата... Другим нашим большим приоритетом остается энергоэффективность", - отметил Гройсман.