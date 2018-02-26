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26.02.2018

Кабмин: Соглашение с ЕС выполнено на 63%

Источник: Корреспондент.net

В правительственном офисе координации европейской и евроатлантической интеграции заявили, что уровень выполнения Украиной обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС выше, чем ранее озвучивалось. Как говорится в ответе правительственного офиса на запрос Европейской правды, по состоянию на 31 декабря 2017 года общий прогресс выполнения обязательств, срок реализации которых истек в 2016 году, уже составляет 63%.

Ранее был обнародован правительственный отчет, согласно которому уровень выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС в 2017 году составил 41%.

Как пояснили в правительственном офисе, такой низкий показатель объясняется тем, что в прошлом году приходилось дополнительно выполнять задачи, запланированные еще на 2016 год.

"В 2016 году прогресс выполнения Соглашения об ассоциации за соответствующий год составил лишь 34%. Следовательно, в целях соблюдения правовой логики и надлежащей последовательности действий в 2017 году Украина потратила значительный объем времени и усилий на реализацию тех мероприятий, которые не были завершены в 2016 году", - говорится в объяснении правительственного офиса.

Таким образом, в 2017 году Украина выполнила 29% обязательств 2016 года, а также 41% обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации именно на 2017 год.

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