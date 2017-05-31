Кабмин ухудшил прогноз по росту экономики

Источник: КорреспонденТ.net

Кабинет министров Украины понизил оценку роста валового внутреннего продукта (ВВП) с 3% до 1,8%. Соответствующее постановление принято на заседании правительства в среду, 31 мая.

Кроме того повышена оценка инфляции (декабрь к декабрю) с 8,1% до 11,2%.

Среди причин пересмотра оценки динамики экономики первый вице-премьер – глава Минэкономразвития Степан Кубив назвал повышение минимальной зарплаты, прекращение транспортного сообщения с неконтролируемыми территориями на Донбассе, ценовую динамику на ключевых для страны экспортных рынках и пересмотр МВФ прогноз стран-торговых партнеров Украины.

В свою очередь глава Минсоцполитики Андрей Рева заявил, что говорить об ухудшении макропрогноза на 2017 год некорректно, так как в обновленном варианте ожидаемый фонд оплаты труда 2017 года повышен с 666,9 млрд грн до 796,3 млрд грн, а среднемесячная зарплата (брутто) – с 5988 грн до 7104 грн.