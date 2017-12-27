Кабмин утвердил методику расчета стоимости медуслуг

Источник: Українські новини

Кабинет Министров утвердил методику расчета медицинских услуг.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Согласно тексту методики, она направлена на обеспечение стандартизации и унификации подходов к учету издержек в учреждениях здравоохранения и установки базовых принципов универсальной национальной системы расчета стоимости услуг медицинского обслуживания, которые финансируются за счет государственного бюджета в пределах программы медицинских гарантий.

Методика предполагает метод пошагового распределения издержек "сверху вниз" от административных вспомогательных подразделений до основных клинических отделений, для которых рассчитывается конечная средняя стоимость единицы медицинской услуги (выписанный пациент, койко-день в стационаре больницы).

Также методика предполагает критерии распределения издержек на прямые и непрямые, а также формулы для расчета распределения такие издержек.

Указанный документ был принят с однодневной доработкой с Министерством финансов и Государственной регуляторной службой.