Кабмин утвердил перечень мировых рейтингов университетов, студенты которых могут быть трудоустроены в Украине

Источник: Українські новини

Кабинет Министров утвердил перечень мировых рейтингов университетов для определения особой категории претендующих на трудоустройство в Украине иностранцев и лиц без гражданства. Об этом говорится в распоряжении правительства №154-р от 14 марта.

Согласно распоряжению, в этот перечень вошли 3 мировых рейтинга университетов: академический рейтинг университетов мира, также известный как "Шанхайский рейтинг" (Academic Ranking of World Universities (ARWU)), рейтинг университетов мира по версии "Таймс" (Times Higher Education World University Rankings) и рейтинг университетов мира "Кью Эс" (QS World University Rankings).

Согласно пояснительной записке, указанный перечень мировых рейтингов университетов определен путем системного анализа ведущих международных рейтинговых систем по признакам лучшей пригодности измерять высокий университетский потенциал.

Решение правительства принято в соответствии с законом "О занятости населения".

Согласно закону, особыми категориями иностранцев и лиц без гражданства, претендующих на трудоустройство в Украине и для которых разрешение на применение труда иностранцев и лиц без гражданства выдается на срок до 3 лет, являются, в частности выпускники университетов, входящих в первую сотню в мировых рейтингах университетов, перечень которых определяет Кабмин.