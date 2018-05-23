Кабмин утвердил соглашение с Турцией о военно-финансовом сотрудничестве

Источник: Українські новини

Кабинет Министров утвердил межправительственное соглашение с Турцией о военно-финансовом сотрудничестве.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українські Новини.

Согласно документу, Турция профинансирует закупку товаров и услуг для обеспечения потребностей Вооруженных сил на сумму 9 млн турецких лир (61 млн гривен) и краткосрочную курсовую подготовку украинских военнослужащих в учебных центрах Вооруженных сил Турции на сумму 0,3 млн турецких лир (2 млн гривен).

Срок действия соглашения - 5 лет со дня вступления в силу.

Кроме того, Кабмин утвердил межправительственный протокол с Турцией о выделении финансовой помощи.