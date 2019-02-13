Кабмин вернул Супрун на работу

Источник: Корреспондент.net

Кабинет Министров в среду, 13 февраля, принял распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, кроме исключительных полномочий министра как члена Кабмина, сообщает пресс-служба Минздрава.

"Это распоряжение является консолидированным решением правительства, что позволяет разблокировать наиболее критические вопросы работы Минздрава Украины. Этот исключительный шаг Кабинета Министров Украины является ответом на то, что работа Министерства была заблокирована решением Окружного административного суда города Киев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что распоряжение правительства позволяет утвердить распределение вакцин и лекарств в регионы, отправить на зарубежное лечение 44 украинцев, продолжить процесс строительства детской больницы ОХМАТДЕТ, закупку оборудования и другие решения, требующие немедленного утверждения. Эти документы будут подписаны в ближайшее время.